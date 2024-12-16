一個月10.8萬、桃園豪宅租金王曝 為何寧租不買？

近年桃園房市交易熱絡，高端租屋表現也相對強勢，Speedo速˙包租代管統計近一年桃園住宅租金指出，藝文特區麗晶花園廣場中高樓層今年7月以每坪1283元、月租金10.8萬出租，拿下今年桃園豪宅租金王。

Speedo速˙包租代管、吉富集團執行長危挺山表示，觀察實價租金資料，除了桃園區外，中壢、蘆竹近年因有不少高端住宅供給，也有不少豪宅以高價出租，月租金達6、7萬元以上。

他表示，目前政府政策讓豪宅轉手難度變高，不少人轉而出租，租金投報率雖然約1.5%~2%，但租客多為外商高階主管、頂級醫美、律師或新創科技公司創辦人，素質好且穩定性高，加上租屋市場是政策鼓勵方向，讓持有者出租意願倍增。

至於這些租客為何寧付高租金，卻不自已購買？危挺山表示，近來「享受不一定要擁有」已成高端租屋市場新顯學。

他表示，對於不少高資產族來，住的舒適，有好的工作效率最重要，豪宅具有高度隱私性及游泳池、健身房等豪華配備，又鄰近核心商圈或國際學校，最能滿足這點，相對於購買，租賃豪宅能更快直接入住。

另外，高資產族擁有更多投資管道，或是資金需求，如創業者需要周轉金，投資者能在股市或其他金融市場創造更高收益，相較之下擁有不動產對於這些族群而言恐怕不大符合效益，因此寧租不買。

危挺山表示，多數豪宅租客有報稅需求，而豪宅租金不斐，年度申報所得稅時稅負會增加，如果手上有豪宅想出租，建議委託專業租屋業者協助，可安心當個包租公，坐享穩定收益。