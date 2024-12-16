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中保科集團 AI 智慧製造有成 立捷智慧工廠正式啟用

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
中保科董事長林建涵（右）主持中保科技集團旗下立捷國際新建工廠啟用典禮。黃淑惠攝
中保科董事長林建涵（右）主持中保科技集團旗下立捷國際新建工廠啟用典禮。黃淑惠攝

中保科集團旗下立捷國際新建工廠於12月16日舉行啟用典禮，中保科（9917）董事長林建涵宣布，隨著立捷新廠的成立與啟用，為集團布局開啟新頁，同時也宣示集團正式跨入AI智慧製造關鍵里程。

林建涵表示，立捷新廠的成立與啟用，為集團布局開啟新頁。16日的啟用典禮，國產建材實業（2504）董事長徐蘭英、國產建材實業暨中保科技副董事長林明昇、中保科技總管理處執行長林磊皆出席啟用典禮。

中保科善用AI來進行各項智慧城市管理，即將啟用新竹廠屋頂全部放上太陽能板，也會導入儲能櫃系統；不只是自己的廠區的設計大量運用AI，也會替客戶規劃各種節能減碳方案。

立捷新廠於2024年完工，新廠地上4層、地下1層，占地4,283平方公尺總坪數近3,000坪；新增SMT自動化產線、機械手臂智慧化產線、自動倉儲系統等。

立捷國際前身定位為中保科的生產製造中心，配合科技研發中心，開發台灣市場專用系統確保獨特性，並生產製造完整供貨，是台灣科技保全首座從研發、設計到製作生產的一條龍製程的工廠。

中保科11月合併營收來到156.3億元，年增4.73%及月增5.23%，受惠於台商回流建廠，建廠需求高，加上中保科透過ＡＩ技術整合技術，提供維安以及監控等服務，主攻智慧園區，另外系統保全需求也持續穩定成長，中保科首創中保科首創「AI智慧樓管」搭車辨管理，幫物業跟管委會省錢，也在競爭激烈市場開創新藍海，業績跟著同步攀升。

立捷擁有的優勢，除了工廠地點佳，距離機場、港口均約40分鐘車程，接單後可快速出貨外；同時擁有國家品管及資安認證，是安全通訊專業廠；立捷也是從研發、設計到生產的一條龍製程的專業AIoT本土製造工廠，可配合客戶少量多樣彈性出貨。

立捷新廠於2024年完工，新廠地上4層、地下１層，占地4283平方公尺總坪數近3000坪。黃淑惠攝
立捷新廠於2024年完工，新廠地上4層、地下１層，占地4283平方公尺總坪數近3000坪。黃淑惠攝
中保科技集團AI智慧工廠正式啟用 布局AI智慧製造有成。黃淑惠攝
中保科技集團AI智慧工廠正式啟用 布局AI智慧製造有成。黃淑惠攝
立捷新廠於2024年完工，新廠地上4層、地下１層，占地4283平方公尺總坪數近3000坪。黃淑惠攝
立捷新廠於2024年完工，新廠地上4層、地下１層，占地4283平方公尺總坪數近3000坪。黃淑惠攝
中保科技集團AI智慧工廠今天舉行啟用典禮。黃淑惠攝
中保科技集團AI智慧工廠今天舉行啟用典禮。黃淑惠攝

AI 中保科

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