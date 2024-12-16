比台北多！ 這縣市近半數預售屋都是2房產品
受高房價影響，2房快速崛起。永慶房產集團統計預售屋實價資料，過去三年，北市2房預售屋交易占比從34.5%攀升至46.6%，大增12個百分點，攀升幅度七都最高。另外2024年高雄2房預售屋的交易占比高達48.7%，高過台北市。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近年來全台房價高漲，因此買房對許多民眾而言已不堪負荷，不少購屋族群受限於預算，而選擇面積較小的房屋，數據顯示，七都預售屋2房占比皆較三年前提升。
其中台北市在高房價與少子化的狀況下，民眾購屋空間需求降低，近一年2房產品交易熱度攀升，以占比46.6%超車3房產品，居各房數最高，且4房以上產品在三年間占比大減近10個百分點。
近一年高雄預售2房占比為48.7%，為七都最高，也較三年前增加4.4%。
陳金萍分析，高雄市近年來產業多元發展，帶動當地居住需求而推升房價。有鑑於現代小家庭居多，以及為了提供消費者負擔得起的總價，建商也傾向推出小坪數的預售屋，因此2房以下小宅幾乎已主宰高雄的預售市場。
陳金萍補充，細看近一年高雄預售2房交易資料，多屬蛋黃區域的三民、左營區，以及新興熱區的楠梓、仁武、橋頭區。這些區域因房價急漲，購屋族難以負荷，建商因此力推低總價的2房產品，使近一年2房占比居七都最高。
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