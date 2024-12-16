快訊

南韓戒嚴當晚真相曝！國防部證實動員1500名軍人 打臉尹錫悅說法

以後無法一卡在手遊遍日本 西瓜卡等交通IC票證式微？

幣流專家陳梅慧國道遭撞亡引陰謀論 竹檢偵查終結：排除故意製造車禍

比台北多！ 這縣市近半數預售屋都是2房產品

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
預售屋實價登錄數據顯示，2024年高雄2房預售屋的交易占比高達48.7%，甚至高過台北市！房市示意圖／永慶房屋
預售屋實價登錄數據顯示，2024年高雄2房預售屋的交易占比高達48.7%，甚至高過台北市！房市示意圖／永慶房屋

受高房價影響，2房快速崛起。永慶房產集團統計預售屋實價資料，過去三年，北市2房預售屋交易占比從34.5%攀升至46.6%，大增12個百分點，攀升幅度七都最高。另外2024年高雄2房預售屋的交易占比高達48.7%，高過台北市。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近年來全台房價高漲，因此買房對許多民眾而言已不堪負荷，不少購屋族群受限於預算，而選擇面積較小的房屋，數據顯示，七都預售屋2房占比皆較三年前提升。

其中台北市在高房價與少子化的狀況下，民眾購屋空間需求降低，近一年2房產品交易熱度攀升，以占比46.6%超車3房產品，居各房數最高，且4房以上產品在三年間占比大減近10個百分點。

近一年高雄預售2房占比為48.7%，為七都最高，也較三年前增加4.4%。

陳金萍分析，高雄市近年來產業多元發展，帶動當地居住需求而推升房價。有鑑於現代小家庭居多，以及為了提供消費者負擔得起的總價，建商也傾向推出小坪數的預售屋，因此2房以下小宅幾乎已主宰高雄的預售市場。

陳金萍補充，細看近一年高雄預售2房交易資料，多屬蛋黃區域的三民、左營區，以及新興熱區的楠梓、仁武、橋頭區。這些區域因房價急漲，購屋族難以負荷，建商因此力推低總價的2房產品，使近一年2房占比居七都最高。

近三年七都預售屋各房數交易量占比 資料來源／永慶房屋
近三年七都預售屋各房數交易量占比 資料來源／永慶房屋

房價 預售屋

延伸閱讀

高雄漁民撈到大村鯨下顎骨...上網開價66萬元！還沒賣出就被法辦

高雄男酒駕闖紅燈撞飛男騎士 1小時到案..酒測值1.32

高鐵南延屏東年底定案 立委給4建議稱「答案呼之欲出」

高雄短褲妹和男友吵架呆坐橫躺路中 險象環生路人報警

相關新聞

一個月10.8萬、桃園豪宅租金王曝 為何寧租不買？

近年桃園房市交易熱絡，高端租屋表現也相對強勢，Speedo速˙包租代管統計近一年桃園住宅租金指出，藝文特區麗晶花園廣場中...

比台北多！ 這縣市近半數預售屋都是2房產品

受高房價影響，2房快速崛起。永慶房產集團統計預售屋實價資料，過去三年，北市2房預售屋交易占比從34.5%攀升至46.6%...

孵蛋商機大、這區店面交易最熱 其他縣市可卡位？

繼周杰倫後，江蕙、蔡依林也傳出卡位大巨蛋檔期，動輒吸引數萬人的運動賽事與演唱會，讓東區店面重返榮耀，台灣房屋統計，今年台...

華通泰國廠開幕董座總座共同主持 初期生產 LEO 用板

全球HDI大廠華通（2313）16日在泰國北攬省（Samut Prakan Province）邦博區（Bang Bo D...

中保科集團 AI 智慧製造有成 立捷智慧工廠正式啟用

中保科集團旗下立捷國際新建工廠於12月16日舉行啟用典禮，中保科（9917）董事長林建涵宣布，隨著立捷新廠的成立與啟用，為集團布局開啟新頁，同時也宣示集團正式跨入AI智慧製造關鍵里程。

房市吹寒風 苗栗最大房仲辦「小朋友繪畫比賽」點希望

苗栗最大房仲飛鷹地產14日舉行第3屆「小朋友繪畫比賽」頒獎典禮，本屆比賽共有全台19縣市、逾2,500位小畫家參加，參賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。