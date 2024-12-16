孵蛋商機大、這區店面交易最熱 其他縣市可卡位？
繼周杰倫後，江蕙、蔡依林也傳出卡位大巨蛋檔期，動輒吸引數萬人的運動賽事與演唱會，讓東區店面重返榮耀，台灣房屋統計，今年台北以東區商圈所在的大安區店面交易57件最多，平均總價6437萬元、單價158.9萬元也是最高。
第二、三名分別為中山區49件、松山區41件，平均總價約在4千萬元上下。
另外觀察店面熱區交易坪數，以42~44坪居多，顯示中坪數店面，總價門檻相對低，較能吸引台北置產族的目光。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，新光三越DIAMOND TOWERS和大巨蛋營運後，東區人潮回流，帶動零售業、餐飲業積極展店，大安區仁愛路、忠孝東路的店面空置率下降，促使店面交易明顯回溫。
中山區中山北路、農安街、新生北路等，店面偏向小巧精緻，對業者而言，租金相對親切，由於出租率高，也是置產族購買店面的熱門路段。
松山區店面交易則集中在捷運小巨蛋、南京三民站周邊，總價以2、3千萬的店面最受買方青睞。
第一建經研究中心副理張菱育指出，台北大巨蛋啟用已屆滿一週年，由於周邊本來就已有東區商圈、松山文創園區、國父紀念館等發展成熟的商圈和景點，使人流消費在大巨蛋開幕後需求更集中此區，對區段房市具有一定支撐。
她表示，大巨蛋的成功經驗，也讓國內不少縣市欲跟進「孵蛋」，但孵蛋是否能成功活化地方，還需觀察巨蛋落腳處的商圈發展、展演量能、交通區位及生活機能等條件是否到位，因此置產族進場前，仍需謹慎評估。
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