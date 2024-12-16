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房市吹寒風 苗栗最大房仲辦「小朋友繪畫比賽」點希望

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／業者提供
圖／業者提供

苗栗最大房仲飛鷹地產14日舉行第3屆「小朋友繪畫比賽」頒獎典禮，本屆比賽共有全台19縣市、逾2,500位小畫家參加，參賽人數較上屆成長3倍。

飛鷹地產董事長王銘國表示，本次比賽以「飛向夢想」為主題，鼓勵孩子們盡情發揮創意，描繪心中對未來的美好憧憬。經過激烈競爭，53位小畫家脫穎而出，精湛的作品和細膩的筆觸讓評審讚嘆不已。

他表示，房市雖然降溫，但房地產的核心價值不僅在於交易，更在於連結人心、凝聚社區。「我們希望透過這項比賽，看見孩子們純真的夢想，並喚起社會對未來的信心與希望。」

王銘國表示，央行第7波信用管制房市確實影響很大，由於貸款審核時間拉長，市場預期房價可能下跌，買氣明顯受到壓抑，不過也促使賣方加速出售，根據飛鷹地產內部數據，委售量增加12%，讓資金充足的買方有更多選擇空間。

他表示，即便面對市場挑戰，飛鷹地產堅守關懷社區、培育下一代的初心，透過有意義的社會活動傳遞愛與希望，繪畫比賽不僅為孩子們播下夢想的種子，也為冷清的房市注入一股溫暖的正能量。

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