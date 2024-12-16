高齡友善換居社會住宅 讓長者重拾生活的美好與自由

經濟日報／ 經濟日報訊
桃園市高齡友善換居，共築美好生活，讓夢想繼續綻放。桃園市政府住宅發展處提供
桃園市高齡友善換居，共築美好生活，讓夢想繼續綻放。桃園市政府住宅發展處提供

桃園市政府的「高齡友善換居社會住宅」是為高齡長者打造，充滿美好願景的居住生活。專案推出後，吸引許多市民朋友們的關注，專案持續推動中，社會住宅服務中心專人提供諮詢服務。

關於年長者居所問題，桃園市都發局推出「高齡友善換居社會住宅」政策，鼓勵長者釋出自有房子供市府包租代管公益出租，換取入住有電梯的社宅資格，以新式建築友善的軟硬體設施與管理，為高齡者提早規劃合適的居所。

都發局長江南志表示，桃園市新建社宅除了圖書館、交誼廳、微型運動場館，以為社區鄰里中心概念，社宅戶外空間作為附近社區的節點共享廣場，未來可舉辦假日市集活動，機捷A7及A10社宅基地還設計套房式青年住宅，規劃了共享客廳、餐廳及廚房，滿足樂齡生活多面向的需求，也鼓勵青年住戶互動。

桃園市政府透過高齡友善換居，幫長者守護住了大半輩子的家，讓鍾愛的老宅依舊發揮價值，為我們的城市與下一代，照亮生活最美好的想像。同時也適時打造青銀共居的友善環境，在規劃完善的開放空間，增加社區住戶交流，讓高齡者別讓住所困住自己的行動力，讓長者在社宅有「家」的認同。

桃園市政府住宅處表示，除了高齡友善換居社宅專案，65歲長者屬於社宅的「政策戶」，包租代管系統亦有協助媒合長者租屋，更多社會住宅服務訊息請上「好市鑄造所」粉絲專頁https://www.facebook.com/ilovetaodud/ (桃園市政府住宅發展處廣告)

圖書館 社會住宅 老宅

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