經濟選書／反常識賺錢術 低價品釣客上門

你的公司有任何一款能讓你充滿自信表示賣得很好的產品嗎？擁有這樣的商品，是穩定商業模式的一大關鍵，即使無法帶來利潤也沒關係。

實際上市販售後，如果公司虧損連連，就不是好的商品。但如果售價能打平成本，那就可行。

只要刻意設定一個能讓路人覺得「這價格太划算了，不買可惜」的金額，就可以打造出暢銷商品。之後再讓這些暢銷商品的消費者，購買其他更高利潤的產品，就能從中獲利。

其實，這種方法隨處可見。例如超市傳單上一袋5日圓的豆芽菜，或是98日圓五盒裝面紙等特價品，都屬於促銷期間推出的超低價商品。

重點在於，到超市消費時，很少人只購買特價品。如果多數顧客都這樣做，超市反而會虧本，但大部分顧客在選購商品時，還會順便購買其他食品或日用品。超市會從這些商品中獲取利潤，然後再利用這些利潤進行其他促銷活動。

這種策略在行銷術語中被稱作前端商品與後端商品（back-end）。前端商品就是攬客商品，後端商品則是利潤商品。

我推薦的方法是，設計前端商品來吸引顧客，並藉此銷售後端商品。我將這樣的策略稱作「暢銷行銷」。當你擁有一款低價銷售一定會大賣的商品，就能隨時提升業績，是一個非常實用的策略。

我們將從一個容易理解的例子，來推測吉野家（日本跨國日式快餐連鎖店）的商業模式。吉野家向來以「快速、便宜、美味」為宗旨，深受忙碌上班族喜愛。

吉野家的主力商品無疑是牛丼。牛丼的熱銷與否，是吉野家賴以生存的根基。因此，牛丼的價格也被設定在接近極限的低價。那麼，他們究竟如何賺取利潤？

答案就在雞蛋、小菜、沙拉和味噌湯這些副餐。

以超市為例，一盒10顆的雞蛋售價通常落在240日圓上下（所有價格均為作者撰寫本書時的數據），也就是每顆24日圓。由於吉野家是大量採購，成本會比零售的超市更低。但是，在他們的菜單上，雞蛋以每顆78日圓的價格出售，帶來了不錯的利潤。因此，即使牛丼的利潤不高，吉野家仍能靠副餐來彌補這部分的收益。

我是吉野家的常客，每次點餐都會加點雞蛋和味噌湯。像我這樣的客人，應該能帶來不少利潤。因為我知道吉野家的營利模式，經常覺得只點一碗牛丼似乎有點對不起吉野家。

在降價促銷前，有一點需要特別留意，那就是要為降價活動找出一個合理的理由。如果沒有合理的藉口，消費者可能會產生疑慮，甚至懷疑突然變便宜的商品是不是有問題。而要打消顧客的疑慮並不容易。

有趣的是，儘管人們會對沒有原因的降價促銷感到不放心，但只要有一個看似合理的原因，他們就完全能夠接受。

即便真正的原因只是需要一筆現金，也請編造出一個看似合情合理的解釋。例如：「老闆生日，本月特別推出老主顧限定優惠活動」或「因為兒子考試考得好，老闆特別開心，特此推出限時三天、全品項八折的優惠。」

（摘自《會賺錢的人總是反常識》，任性出版）