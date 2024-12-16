智慧經營／台灣運動彩券總座林博泰 翻轉營運 兩個關鍵密碼

台灣運動彩券總經理林博泰，2014年接手運彩，身負重任，讓運彩由乏人問津到營運翻兩翻，他坦言，剛開始面臨最大的挑戰是「團隊的組成」和「向心力的凝聚」，不過，腦筋動得快的他，化危機為轉機，靠「誠懇待人、開大門走大路」的原則一路過關斬將，並擁有一群和他並肩作戰的團隊，運彩的業績更從150億元到衝破600億元。

讓員工適才適所

提到組織內部經營管理，林博泰以當「親媽」和當「後媽」舉例，在公司部門裡常會遇到空降主管，不論是內部調派或是外頭挖角，對於部門員工會認為這主管是「後媽」，憑什麼要聽你的，帶人就很難帶心。

他笑說，接手運彩後他是從零開始建立，「我是生母，不是改造後才去當後媽。我從第一時間生出這個小孩，所有的人都是我聘雇過來，所以在設定目標、執行任務時，大家的向心力會往我這邊集中。」生母是生的時候痛苦，但帶的時候比較好帶。

林博泰是理工科出身，他以「W＝FxS，『功＝力x位移』」的公式來形容何謂適才適所的員工，拿起麥克筆化身林老師，他解釋說道，力有三要素：大小、方向、作用點，這分別代表工作能力、態度、職位，位移是指可跟公司一起走多遠的路。

「有些人很有才能，可是燃燒一瞬間，半年、一年就離開，再怎麼精彩也與我無關，今天力量跟位移要方向一致才會做功，所以每一個人的方向要跟公司發展的方向一致，才能做出最大功。」

畫大餅描繪願景

為了讓員工有一致的目標，林博泰更曾舉辦共識營，「做管理者適度畫大餅很重要」，剛開始接手運彩，有人來自金融業、台彩、科技業等四面八方，加上之前的虧錢紀錄，員工肯定很徬徨，為凝聚大家的核心價值跟遠見，林博泰上台致詞時，跟大家說運彩要做到一年500億元業績，「當時台上看下去大家都一副狐疑表情，我那時確實在畫大餅」，但他是計算過確實有可能達到目標，「畫大餅是為了凝聚大家對未來的遠見，這是一定要有的。」

林博泰說，水無常形、兵無常勢，他希望公司是一個有機體，說變形蟲也可以，如果明明碰到一片很硬的牆過不去，可是有縫應該可以轉一下走縫過去，如果很剛硬就會卡在那，「有機體就是隨時有辦法吸收外面的東西、內化成自己的東西，讓自己有不斷裂變，而非硬梆梆」。只要對公司有幫助，他都願意OPEN（接納員工意見）。

提到座右銘，林博泰寫下：一、「關心你關心的人的關心」，他一連提到三次care（在意），不難看出這位領導者多用心的將心比心、感同身受員工所care。二、「珍惜每一個願意與你並肩同行的人」，他強調，尤其是在低谷時更顯難能可貴。接手運彩十年，林博泰興奮地說，超熱愛自己的工作，或許是這股熱情，讓運彩業績每一回都跌破眾人眼鏡。