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五湖園生命智慧園區匯聚公益影響力攜手瑪利亞為愛奔跑

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
五湖園響應瑪利亞天使公益路跑，為籌建心智障礙者安老家園計畫傾力而行。業者提供
五湖園響應瑪利亞天使公益路跑，為籌建心智障礙者安老家園計畫傾力而行。業者提供

五湖園生命智慧園區響應「瑪利亞天使公益路跑」，15日齊聚台中中央球場，為瑪利亞基金會籌建心智障礙者安老家園計畫傾力而行。活動吸引3,000人參與，五湖園動員了510位來自不同單位與社團的愛心人士，成為現場的一大亮點，以具體行動展現公益影響力。

不僅是響應活動的贊助單位，更是社會影響力的橋梁。五湖園邁入公益之路第六年的「愛．分享 文化節」，以ESG企業社會責任為核心理念，持續推動公益回饋，透過實際行動實現永續發展目標。

五湖園開發強調，集團秉持「善愛永續循環」初衷，積極將企業發展與社會公益緊密結合，長期支持瑪利亞基金會及其他公益機構，展現在推動永續公益上的實踐力。

自109年起，五湖園便以多元採購策略，支持瑪利亞基金會「瑪利MAMA．手作麵包」的生產需求，細心配合並持續協助庇護就業中心。在每年清明節及中元節舉辦的「愛．分享 文化節」公益市集，優先提供免費攤位給瑪利亞庇護就業中心，為其提升銷售與曝光機會。

此外，五湖園透過公益聯名禮盒計畫，結合慎終追遠與愛心捐贈，將拜桌供品轉化為關懷，贈予街友、獨居長者及弱勢家庭，延續生命的溫暖與希望。

此次瑪利亞天使公益路跑，五湖園號召510位來自各界的愛心跑者參賽，以每人完成3.5公里賽程捐出900元，共同支持瑪利亞心智障礙者安老家園的籌建。同時，五湖園更加碼認購了2,410盒由瑪利亞基金會庇護工場製作的手作麵包，分送給所有參賽者，以實際行動支持身障者就業服務，讓公益的影響力更加深遠。

五湖園總經理雷靜怡表示，作為此次路跑的贊助單位，五湖園生命智慧園區深刻體認到，身心障礙者老化與其雙老家庭的安養需求，正逐漸成為社會的重要議題，希望透過路跑活動號召更多人加入公益行列。

雷靜怡期盼以行動實踐「愛與分享」的精神，讓公益的影響力傳遞得更深更遠；未來五湖園將持續在公益之路上攜手各界，創造更多支持生命與希望的機會。她強調，公益不僅是一份心意，更是一種承諾，邀請每一位民眾共同參與，實現更美好的未來。

五湖園總經理雷靜怡（右）期盼以行動實踐「愛與分享」的精神。業者提供
五湖園總經理雷靜怡（右）期盼以行動實踐「愛與分享」的精神。業者提供
五湖園號召510位愛心跑者參賽，以每人完成3.5公里賽程捐出900元。業者提供
五湖園號召510位愛心跑者參賽，以每人完成3.5公里賽程捐出900元。業者提供

天使 路跑

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