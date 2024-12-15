快訊

淡水驚傳縱火案 疑爆衝突潑汽油點火…3人燒燙傷急送醫

阿里山追火車之亂 夢想國際旅行社臉書被灌爆…業者道歉

張惠妹寵粉無極限！砸2億不手軟 大巨蛋專屬禮包曝光了

逾1,600職缺 北市就服處邀集30企業擴大徵才

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

臺北市就業服務處將於12月16日至12月19日邀集30家企業，包括旅宿餐飲、零售、醫療、休閒娛樂、公共自行車租賃、照顧服務、物流服務及保全清潔等企業辦理現場徵才活動。為勞工把關，勞動局表示，篩選優質廠商近期皆無重大勞資爭議及無薪假狀況，請求職者安心求職。就業媒合服務完全免費，參加即可面試！

徵才活動地點16日於景美就服站，17日在內湖、北投、西門及艋舺就服站，18日在西門及艋舺就服站，19日於信義、南港東明青銀、景美及艋舺就服站舉辦，除12月17日艋舺就服站活動時間為下午1至4時；其餘活動時間皆為下午2至4時，共釋出1,611個工作機會，歡迎有求職、轉職、兼職等就業需求的民眾，親自至臺北市各就業服務站參加現場徵才活動。

本周徵才廠商有鼎泰豐、台北君悅酒店、台北六福萬怡酒店、富麗華酒店（富驛酒店）、米塔集團、三商餐飲、漢記（朱記餡餅粥） 、麥當勞、統一超商（2912）、全家便利商店（5903）、家樂福、統康生活事業（Mia C’bon超市）、大潤發、特力屋、三商家購（美廉社）、卡多摩嬰童館、東湖高爾夫、錢櫃、微笑單車（YouBike）、北大消防、臺北市立聯合醫院、台灣順豐速運、湘寓蒔光居家長照、安馨居家類長照、忠孝居家長照、璞馨居家長照、四正勤居家長照、愛關懷居家長照、威合及安橋公寓大廈管理維護等共計30家企業。

就服處強調，「疫後改善缺工擴大就業方案」展延至今年12月31日止，有「米塔集團」內外場正職服務夥伴32K-37K；「錢櫃」中班正職42.5K、夜班正職37.5K、吧檯正職37.5K、清潔人員30.5K、時薪人員183-203元；「台北君悅酒店」廚房助理與房務員32K-34K、餐飲服務員32K-35K；「台北六福萬怡酒店」餐廳服務人員32K-38K，民眾經就服站專案推介錄用後，除了原有薪資外，最長可領12個月之「專案缺工就業獎勵」。

餐飲龍頭「鼎泰豐」，本次釋出140個職缺，包含餐飲服務專員/收銀專員47K-50K、點心學員41K-44K、料理廚師55K-59K、傳菜品檢員45K-48K、洗碗作業員43K-45K、餐廳整理員40K-42K、門市計時人員215-250元起，均高於市場行情，且鼎泰豐提供完善的培訓計畫與教育訓練，歡迎具服務熱忱、對餐飲有興趣者，於12月17日下午1至4時至艋舺就服站與企業人資深入了解。

另本周「臺北市立聯合醫院」，共釋出44個職缺，包含照顧服務員、部分工時庶務工友、約用技術士/服務員、廚師、服務員與不定期約用助理管理師，工作內容為推送病人做檢查、治療、傳送文件、食材處理製作等，於12月19日下午2至4時在信義就服站舉辦。

另，市民交通好朋友「微笑單車（YouBike）」本周持續熱烈招募中！調度專員/維護專員34.1K起，維護計時人員時薪上看230元，現場面試的時間地點12月17日於北投就服站，12月19日於信義就服站，工作內容單純，不拘學、經歷，歡迎具有機車或汽車駕照的朋友們踴躍面試，共創環保節能的交通環境。

徵才活動

延伸閱讀

羅文嘉喊蔣萬安救一貫道 北市曝矛盾...難道蔣接管海基會？

美媒譽鼎泰豐小籠包最強軟實力 與晶片同為台灣象徵

冷氣團南下挾境外汙染 北市環局示警空品不良

開啟AI長照時代 立志中學育成中心推動智慧科技

相關新聞

昱展抗憂鬱症新藥 ALA-3000 獲美 FDA 同意臨床 I/IIa 試驗

昱展新藥（6785）14日宣布，自行研發的Ketamine（氯胺酮）緩釋注射劑ALA-3000，已通過美國食品藥物管理署...

中小企業ESG永續轉型最大拼圖／陽光伏特家 扮綠電橋梁

台灣積極開發再生能源，帶動綠電市場蓬勃發展，其中太陽光電為發展主力。去年太陽能發電量已達129億度，占總再生能源發電量約...

「舞動中鋼 閃耀光彩」中鋼舉辦53周年廠慶活動

中鋼（2002）今(14)日在高雄小港廠行政區舉辦53周年廠慶活動，以「舞(5)動中鋼 閃(3)耀光彩」為主軸，將「高值...

導入AI打造綠色機房 42歲台電大樓奪智慧建築獎

42歲的台電大樓憑藉導入AI人工智慧調控空調系統、打造綠色機房及水資源再利用系統，年節電逾160萬度電、省4000噸水，...

立委提案進口汽車調降關稅為零 車輛公會有不同看法

車輛公會對於進口汽車調降關稅為零有不同的看法，認為台灣國產汽車產業鏈有其重要性，關稅是國家政治談判籌碼 不宜單方面降，要...

羿麗智能創見發表「隱藏式 IH 爐」 成為建材展新亮點

「2024年台北國際建築建材暨產品展」於台北南港展覽館盛大舉行，來自台中的羿麗智能創見，以台灣品牌EASY再放異采，帶領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。