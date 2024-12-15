逾1,600職缺 北市就服處邀集30企業擴大徵才

臺北市就業服務處將於12月16日至12月19日邀集30家企業，包括旅宿餐飲、零售、醫療、休閒娛樂、公共自行車租賃、照顧服務、物流服務及保全清潔等企業辦理現場徵才活動。為勞工把關，勞動局表示，篩選優質廠商近期皆無重大勞資爭議及無薪假狀況，請求職者安心求職。就業媒合服務完全免費，參加即可面試！

徵才活動地點16日於景美就服站，17日在內湖、北投、西門及艋舺就服站，18日在西門及艋舺就服站，19日於信義、南港東明青銀、景美及艋舺就服站舉辦，除12月17日艋舺就服站活動時間為下午1至4時；其餘活動時間皆為下午2至4時，共釋出1,611個工作機會，歡迎有求職、轉職、兼職等就業需求的民眾，親自至臺北市各就業服務站參加現場徵才活動。

本周徵才廠商有鼎泰豐、台北君悅酒店、台北六福萬怡酒店、富麗華酒店（富驛酒店）、米塔集團、三商餐飲、漢記（朱記餡餅粥） 、麥當勞、統一超商（2912）、全家便利商店（5903）、家樂福、統康生活事業（Mia C’bon超市）、大潤發、特力屋、三商家購（美廉社）、卡多摩嬰童館、東湖高爾夫、錢櫃、微笑單車（YouBike）、北大消防、臺北市立聯合醫院、台灣順豐速運、湘寓蒔光居家長照、安馨居家類長照、忠孝居家長照、璞馨居家長照、四正勤居家長照、愛關懷居家長照、威合及安橋公寓大廈管理維護等共計30家企業。

就服處強調，「疫後改善缺工擴大就業方案」展延至今年12月31日止，有「米塔集團」內外場正職服務夥伴32K-37K；「錢櫃」中班正職42.5K、夜班正職37.5K、吧檯正職37.5K、清潔人員30.5K、時薪人員183-203元；「台北君悅酒店」廚房助理與房務員32K-34K、餐飲服務員32K-35K；「台北六福萬怡酒店」餐廳服務人員32K-38K，民眾經就服站專案推介錄用後，除了原有薪資外，最長可領12個月之「專案缺工就業獎勵」。

餐飲龍頭「鼎泰豐」，本次釋出140個職缺，包含餐飲服務專員/收銀專員47K-50K、點心學員41K-44K、料理廚師55K-59K、傳菜品檢員45K-48K、洗碗作業員43K-45K、餐廳整理員40K-42K、門市計時人員215-250元起，均高於市場行情，且鼎泰豐提供完善的培訓計畫與教育訓練，歡迎具服務熱忱、對餐飲有興趣者，於12月17日下午1至4時至艋舺就服站與企業人資深入了解。

另本周「臺北市立聯合醫院」，共釋出44個職缺，包含照顧服務員、部分工時庶務工友、約用技術士/服務員、廚師、服務員與不定期約用助理管理師，工作內容為推送病人做檢查、治療、傳送文件、食材處理製作等，於12月19日下午2至4時在信義就服站舉辦。

另，市民交通好朋友「微笑單車（YouBike）」本周持續熱烈招募中！調度專員/維護專員34.1K起，維護計時人員時薪上看230元，現場面試的時間地點12月17日於北投就服站，12月19日於信義就服站，工作內容單純，不拘學、經歷，歡迎具有機車或汽車駕照的朋友們踴躍面試，共創環保節能的交通環境。