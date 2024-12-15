森林永續經營！我國有林全區 FSC 驗證 森林驗證比例亞洲最高

農業部林業及自然保育署推動森林永續經營，於2018年起積極導入國際FSC森林管理委員會驗證制度，歷經5年所屬8個地區分署轄管的國有林終於全區獲得驗證，認證林地面積近160萬公頃，佔我國森林面積71.5%，驗證比例亞洲國家最高。

林業保育署日前舉行成果發表，FSC亞太地區總監鄭燕莉、前農委會主委曹啟鴻、監察委員田秋堇、林業試驗所代表等人特別到場共同見證，開啟臺灣森林永續經營嶄新扉頁。

林業保育署署長林華慶表示，台灣曾經有超過99%的木材仰賴進口，其中至少有三成來自熱帶國家的天然林，而我們自己其實有為數不少面積的人工林，只要善加經營，提升國產木材自給率，就能減少對熱帶天然林的依賴，也能降低木材越洋運輸的能源消耗與碳排放。

他表示，然而在國人對伐木多有疑慮的情況下，啟動人工林的經營與收穫，必須先取得社會的信任與支持，因此在他上任後，即依據前主委曹啟鴻的政策，積極導入國際最嚴謹的FSC驗證制度，從FSC制定的10項原則及70項準則規範著手，確保在環境永續的基礎上展開林業生產，包含各項森林施業均進行事前評估與事後監測，避免對當地生態環境造成不可回復之衝擊；同時需尊重在地原住民文化與利益、保障勞工權益；兼顧利害關係人意見；每半年公布社會及環境監測資料；聆聽各界意見與需求檢討修正森林經營規劃，力求符合永續精神。

曹啟鴻回憶他在擔任農委會主委期間，提出「林業資源永續利用」政策，包含推動經濟林利用符合國際FSC標準，並深化「里山倡議」精神，朝小而美的林業發展，兼顧保育及永續利用。永續森林經營生產的林產物，不只是木材，還包括非木質林產品，例如香菇、森林蜜，都屬於林產品，經證明來自永續經營的林地，更符合國際林業經營的趨勢。

自香港來台的FSC亞太地區總監鄭燕莉說，FSC是國際公認最嚴謹的森林管理系統之一，特別強調環境、社會、經濟等三個面向的衡平，FSC所制定的10項原則、70項準則規範，建立了一套全球公認的森林經營標準，可對應聯合國永續發展目標（SDGs），目前在全球已有1.6億公頃之林地取得FSC驗證，台灣則有10個森林經營單位、約158萬公頃之林地獲FSC驗證，未來也將鼓勵採購FSC標章林產品，以支持負責任、永續發展的森林經營。

林華慶表示，國有林全區FSC森林驗證是臺灣新林業的開端，林業保育署以此為基石，已開展多項包含木材與非木材生產的森林永續經營新策略，除持續推動符合FSC規範之林業生產，更輔導獎勵私有林參與驗證，推展國產木構規格材及全材利用；另外推動竹產業活化，拓展林下經濟、非木質產品高值化利用及森林療癒等，以促進多元森林產業的發展。除了鼓勵大眾購買臺灣木材與FSC標章林產品，林業保育署也積極推動國產材課桌椅進入校園，發展國中小木育，讓減碳、永續人工林經營理念向下紮根、融入生活。