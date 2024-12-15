信驊20周年慶每名員工加發6萬 宣布進駐亞灣區香蕉碼頭

信驊（5274）今日發布新聞稿提到，於12月14日歡慶二十週年暨家庭日，偕同員工眷屬南下高雄舉辦兩天一夜慶祝旅遊，並於高雄萬豪酒店舉辦感恩晚會〪董事長林鴻明於晚宴致詞時，特地感謝所有一路走來陪伴信驊科技打拼的員工以及眷屬，並當場宣布每位同仁加發新台幣六萬元獎金，期盼大家再一同打拼迎向下個二十年，再創高峰〪展望未來，信驊將仍秉持立足雲端企業應用及智慧AV解決方案兩大領域的領導地位而持續努力〪

高雄市市長陳其邁亦受邀親臨晚會並上台致詞，同時也邀請高雄市副市長羅達生以及經發局副局長林廖嘉宏等人親自到場一同參與這場盛會〪當天晚宴則由艾力克斯與蔡尚樺共同主持，並邀請知名藝人動力火車以及梁文音帶來精彩表演，為員工眷屬創造最難忘的20週年暨家庭日回憶〪

信驊科技已於今年五月與高雄市政府簽定南進高雄合作備忘錄(MOU)南下成立新營運據點，董事長林鴻明也藉著在高雄歡慶二十週年的同時，正式宣布確定進駐高雄市亞灣區北側的香蕉碼頭設立研發中心，作為南向拓展的基地〪除了規畫建立Cupola360全景影像技術產品應用展示中心以持續推動智慧城市遠端巡檢，未來亦將在此擴建研發設計以及測試驗證團隊，以持續強化信驊科技研發技術能力。

董事長林鴻明表示: 「信驊科技過去長期在新竹深耕，也深感有責任幫助南北科技產業平衡發展〪我們對於高雄市半導體產業發展以及整體投資環境相當有信心，未來也將借重高雄在地優秀半導體及IC設計技術人才，推動信驊科技在南台灣的技術發展，持續強化產業競爭力〪」高雄市長陳其邁致詞時表示: 「感謝信驊看好高雄，未來信驊科技相關360度影像處理技術搭配亞灣驗證場域，並結合在地業者合作，在交通、觀光、災防、產業運營管理等領域將有更多元的智慧發展應用，助高雄於高科技發展之路不斷向前，更成為高雄智慧城市的重要夥伴。」