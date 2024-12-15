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台智盟與松玥建設簽MOU 布局菲國綠能、智慧生態建設

中央社／ 馬尼拉15日專電

台灣智慧淨零建築產業聯盟與台商企業松玥建設集團昨天簽署合作備忘錄，合作布局新南向並推動綠能發展，立委鍾佳濱、蘇比克灣經濟特區主席等多人在場見證。

合作備忘錄由台智盟秘書長孟義超及松玥建設董事長蘇國芳簽署，蘇比克灣經濟特區主席亞里諾（Eduardo Aliño）、立委兼台灣與菲律賓國會議員聯誼會會長鍾佳濱、僑務諮詢委員林在良與黃世模共同見證。

台智盟訪團是由鍾佳濱帶領參訪蘇比克灣。

鍾佳濱表示，合作備忘錄的簽署象徵台菲合作邁入新階段，本次合作的重點項目之一是松玥建設集團正在開發的TIPO智慧生態園區

TIPO智慧生態園區緊鄰蘇比克灣港口及高速公路，具地理位置優勢，涵蓋200公頃工業區和291公頃造鎮計畫，結合免稅特區的政策優勢，極具發展潛力。

目前，TIPO智慧生態園區內已規劃飯店與度假村，未來將採酒店式管理模式，吸引國際旅客和投資者目光。

鍾佳濱說，松玥建設在推動園區的過程中，積極配合政府的新南向政策，聚焦綠能發展，致力於打造智慧、環保的生態型社區與工業區，期許此次合作讓台菲經貿投資與綠能發展將更上一層樓，創造更多的合作機會。

孟義超則介紹，台智盟是由時任總統府秘書長林佳龍與時任內政部長林右昌發起，於2023年成立，集結國內智慧淨零產業的產官學研各界專家，共同推動建築的數位與綠色產業雙軸轉型，打造淨零永續的綠生活。

他說，此次簽署MOU彰顯政府對南向政策的重視以及台灣企業在國際市場上的競爭力，未來雙方將攜手在智慧生態建設、綠色能源發展及經貿投資合作等領域展開更多實質性合作，共促台菲經濟繁榮與發展。

生態園區 綠能

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