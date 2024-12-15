中小企業ESG永續轉型最大拼圖／陽光伏特家 扮綠電橋梁

台灣積極開發再生能源，帶動綠電市場蓬勃發展，其中太陽光電為發展主力。去年太陽能發電量已達129億度，占總再生能源發電量約48%。2015年開始投入太陽能產業的「陽光伏特家」乘浪前行，從產電、售電到電網安全，快速擴張新能源版圖。

為因應持續成長的業務需求，陽光伏特家從內湖搬遷到南港的新辦公大樓，估計今年營業額將達新台幣六億多元，比去年成長一倍；明年可望再倍數成長為12億元以上，員工數也將從五、六十人擴大到近百人。這些都顯示，台灣對綠電需求孔急，由家戶和企業著手的陽光伏特家也持續擴大綠能的覆蓋率。

寫下多項第一紀錄

「台灣第一個全民電廠平台」、「規模最大的全民電廠」、「台電之外的首家綠能售電業者」、「買綠電的客戶數最多」⋯⋯，眾多「第一」突顯了陽光伏特家獨創一格的經營哲學。董事長暨總經理馮嘯儒說：「我們關注綠能市場上被遺落的拼圖，選擇不同的賽道，讓能源永續走入日常。」

2009年台灣通過《再生能源發展條例》，鼓勵民間投資再生能源設備，同時引入「再生能源躉購制度」。不過，太陽能電廠造價動輒上千萬元，資金和技術門檻均非一般人能輕易參與。2016年陽光伏特家建立了第一個全民電廠平台，並透過群眾募資方式，讓民眾也能直接參與再生能源發展。

陽光伏特家的第一個太陽能案場—「台南擔仔一號」，在住宅屋頂上建置44片太陽能板，每片售價約一萬多元，在主婦聯盟的大力認購支持下，五天達標。透過「提供屋頂」與「小額投資」等方式，民眾就能夠從電力的使用者翻轉為電力的生產者，並分享綠電生產報酬。

馮嘯儒表示，陽光伏特家以住宅型屋頂光電為主，太陽能板屋頂具有降溫、節電、延長樓地板防水層壽命、賺取租金收益等優點，該公司一年平均接觸三萬位屋主，目前已設置太陽能板屋頂約1,200戶，幾乎都是透天厝。

在投資太陽能方面，陽光伏特家更開啟了台灣新創公司透過「STO」（Security Token Offering，證券型代幣）募資的新紀元。去年，陽光伏特家透過國泰證券發行了「陽光綠益債務型STO」，以公司債的證券形式向一般投資人募資，完成新台幣3,000萬元融資，並用於新電廠開發案。

「STO」是一種利用區塊鏈技術發行證券的方式，將傳統的股票、債券等實體資產轉換為數位代幣。在馮嘯儒看來，這是一個「破圈」的機會，有助於陽光伏特家擴大吸引更多再生能源業者加入，包括風電或地熱發電業者，或讓其他數位代幣投資者有認識及參與這個產品的機會。「透過STO交易的好處是有跡可循、流動性高，綠電生產報酬也不侷限在一塊塊太陽能板，而可以持有證券比例分潤。」他說。

市場先驅起步辛苦

2019年，陽光伏特家從公民電廠平台跨足為第一家綠電售電業者，但當時政策不夠完備、市場缺乏配套措施之下，苦等了兩年才賣出第一度綠電。

馮嘯儒指出，如果要跳過台電將電力賣出去，很多主流電廠或大型電站都力求簡單穩定，大多都聚焦於500家用電大戶；但很多中小企業作為大企業供應鏈，也有綠電需求，卻可能受限於知名度不高、交易環節複雜等因素，無法順利取得綠電。

「綠電交易，不是你擁有五萬度電，而我需要五萬度電，我們兩個講一講就可以賣了。」馮嘯儒提到，實際運作要根據逐時（隨時）記錄的發電行為與用電行為，進行電力供需匹配，在供電過程中可能有新的變化，就要跟著進行調度。

陽光伏特家銷售綠電對象不乏大企業，例如台灣大哥大、欣銓科技、新光金控等，但亦關注中小型企業需求，包括茶籽堂、綠藤生機、歐萊德等，高達100多家客戶、2500多個電號，為業界客戶數最多；估計一年賣出2~3億度電，在綠能市場中售電量排名第五。

陽光伏特家的ESG心法 圖／經濟日報提供

彈性調度滿足供需

馮嘯儒說，不管產電或售電，如果要拚大量，毛利可能較低，就要把資金成本控管好，讓公司財務報酬變大；但面對消費者或中小型企業端，報酬率相對較高，更重要的是具備管理複雜度的能力。所以，陽光伏特家選擇關注一般家戶及中小企業。

「我們其實很清楚自己的賽道，不一定要爭取非常大型的客戶，更希望能幫助中小型企業買到綠電，而在資源調配上，就是不斷去優化我們管理複雜度的能力，以便因應不同屬性的用電戶或是供電廠。」

剛開始只有兩個電廠配五個企業時，還可以在一個同事腦袋裡自己算，現在有100多個電廠、2500多個電號，完全要借重資訊科技系統做好管控，「但光有IT的武器也沒用，也要有可調度的資源。」比如，電廠的每度電都要盡量賣到九成五以上，如果製造業在工作日周一到周五用電，企業休假的周六、日，就可以賣給服務零售業，例如屈臣氏、Gogoro等店家，調度資源愈多就愈有彈性。