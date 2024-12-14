「舞動中鋼 閃耀光彩」中鋼舉辦53周年廠慶活動

中鋼（2002）今(14)日在高雄小港廠行政區舉辦53周年廠慶活動，以「舞(5)動中鋼 閃(3)耀光彩」為主軸，將「高值化精緻鋼廠、發展綠能產業」經營雙主軸及「數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型」三大轉型行動，設計成五彩繽紛的沙畫，董事長黃建智、總經理陳守道、執行副總鄭際昭理所帶領的經營團隊，邀請中鋼企業工會理事長陳春生及特別蒞臨的董事翁政義、獨立董事高蘭芬、前董事長翁朝棟及前總經理陳源成，共同推動「二軸三轉」策略意象的五色彩沙，並勉勵全體中鋼人在面對未來瞬息萬變的鋼鐵市場，以「速度」搶得市場先機，讓中鋼持續閃耀發光。

黃建智詞時表示，首先要感謝每位同仁無私的投入，讓中鋼能夠持續改變、突破及成長，所有同仁都是中鋼團隊最重要的力量。黃建智提及今年11月舉辦的世界棒球12強賽，中華隊雖然一開始不被看好，但藉由完整情蒐分析、球員調度果斷靈活及全隊上下彼此信任，Team Taiwan以團隊精神，突破極限打出一場又一場令人感動萬分的比賽，最後摘下久違的世界冠軍，寫下臺灣棒球史上嶄新的一頁。黃建智形容當今的鋼鐵市場就像一場喘息時間短，且局勢快速變化的棒球比賽，面對瞬息萬變的市場及強大的競爭對手，其中逆勢取勝的關鍵正是「速度」，只有公司具備夠快、夠積極的應變能力，才能預判形勢並搶先一步行動，為公司創造更多的獲利機會。

黃建智說明公司營運有如一支專業且隊員們各司其職的棒球隊，技術部門如同捕手，快速應對市場需求精準研發；生產部門如同投手及防守的內外野手，除了投手掌握比賽節奏，投出一顆顆好球，野手們也展現行雲流水般的防守，將公司的精緻鋼品高效產出送上市場；業務部門則是敏捷的打擊者、跑壘員，瞄準好球積極出棒，全力衝刺得分，幫公司爭取獲利契機；經營團隊、行政部門就像教練團及後勤團隊，不僅運籌帷幄協調全隊運作，也準確迅速決策及調度強大後援贏得比賽。黃建智勉勵全體同仁以Team Taiwan精神，打造快又強的團隊協作，在關鍵的一局發揮最大戰力，推動中鋼邁向新的高峰。

中鋼53周年廠慶活動於下午3點由廠區巡禮及史蹟館參觀揭開序幕，藉由動態及靜態的參觀，使員眷了解公司從草創奮鬥至今的歷史過程。行政區活動部分，在大禮堂演出互動式親子劇場《你所不知道的桃太郎》，不僅設計獨特劇情，讓由台下觀眾決定劇情發展，也引領小朋友品格思辨與學習負責。同時，廠慶舞台的周邊也設置美食園遊會、兒童氣墊樂園，另規劃氣球小丑和蛙哥等6組活潑逗趣街頭藝人互動演出，並安排Dress code閃耀服裝打卡秀和社團聯合招生等精彩活動，讓參加廠慶的員眷及來賓們盡情享受周末的美好時光。

中鋼今年廠慶邀請機智幽默及深具獨特魅力的藝人康康擔綱主持人，開場儀式後正式揭開華麗的晚會表演，陸續邀請台語金曲歌后張秀卿、美聲新光天后閻奕格、金曲最佳樂團麋先生輪番上台，逐一展現出柔情細膩、現代清新、夢幻抒情搖滾等不同演出風貌，也將現場氣氛帶到最高潮。