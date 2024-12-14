台大創創中心2024 Demo Day 開拓企業創新合作

台大創創中心日前舉行Demo Day，集結台大創創中心輔導的多組優秀新創團隊，透過創新展示和深度交流，促進創新創業社群的交流與商務合作。台大創創中心執行長曾正忠表示，台大創創中心致力輔助新創和企業合作，解決企業痛點，新創驗證商業模式，激發多元領域的創新動能。

台大創創中心自成立以來，積極打造完整的新創生態圈，至今已輔導超過500個新創團隊。本次Demo Day精選多個領域的優秀團隊，包括AI、物聯網（IoT）、綠色科技、教育科技（EdTech）及智慧醫療等，參與團隊展示技術創新與商業模式，展現潛力與競爭力。

一般新創關注營運模式，但金融財務面同樣重要。Demo Day特別邀請永豐銀行「DA BOSS-創業金融服務第一站」擺攤，現場提供新創團隊金融服務諮詢。

專題論壇聚焦天使投資與創新合作，邀請中大型企業代表、天使投資人、及新創團隊創辦人參與討論，涵蓋「企業創新合作」與「天使投資經驗」兩大主題。在企業創新合作部分，由宏碁（2353）基金會執行長郭劍成與律果科技創辦人暨執行長陳啟桐分享雙方合作經驗，律果科技為法律科技新創，透過AI技術提升合約管理效能，在台大創創中心牽線下成功與宏碁攜手合作，展現新創結合企業資源創造更大價值的潛力。

ITIC創新工業技術移轉公司前總經理瞿志豪及Trainge創辦人兼執行長紀維綱分享天使投資新創的洞察與募資的實戰經驗，探討如何評估新創提案、選擇適合的投資人、運用資源來加速成長，以及從估值到投後管理的具體建議，為在場的創業者提供了寶貴的啟發與實用建議。

現場設置的團隊展示攤位，為投資人、企業高層及新創創辦人提供深入交流的機會，讓參與者能更全面地了解各團隊的創新專案。這些團隊中不乏已有亮眼成果者，例如專注於節能解決方案的新創成功與大型企業展開合作，亦有教育科技新創進軍國際市場，為新創圈注入動能。台大創創中心表示，Demo Day不僅是展示創新技術與創意，也是促進各方合作與連結的平臺。包括天使投資人、風險投資（VC）、企業風險投資（CVC）代表、新創團隊創辦人以及尋求外部成長動能的中大型企業主管參與，各方得以發掘合作機會，進一步拓展商務網絡，未來仍將致力於擴大生態圈、推動企業與新創的更多合作。