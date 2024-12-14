立委提案進口汽車調降關稅為零 車輛公會有不同看法

車輛公會對於進口汽車調降關稅為零有不同的看法，認為台灣國產汽車產業鏈有其重要性，關稅是國家政治談判籌碼 不宜單方面降，要綜合考量，避免消費者未得利，先傷害到產業。消費者買車建議降貨物稅多名立委提案調降汽車關稅，根據經濟部評估報告，小客車的關稅稅率若由17.5%降至0%，除國家稅損高達600億元，更將使台灣汽車產業失去競爭力，市場全都是進口車，步上澳洲汽車產業全垮後塵。

公會表示，車輛產業為技術與資本密集的產業，其產業鏈相當龐大，牽動相關產業非常廣，涵蓋鋼鐵、塑膠、橡膠、玻璃、機械、電機、電子、服務等不同產業，且相關從業人才專業包括研發、製造、採購、行銷、管理、保修等技能，故車輛產業有「火車頭工業」之稱。加上近年全球綠色產業帶動AI與晶片產業發展，電動車興起成為重要應用產業場域，近年國際車廠全力透入朝向電動化與智慧化，廣泛跨域應用資通訊產業、半導體晶片，也讓台灣車電產業供應鏈有不錯的立足點，現在正是台灣產業轉型及升級的重要關鍵時刻，大家正期待希能幫國內再創另一個兆元產業。因此車輛產業中整車製造與零組件供應有如相輔相成、休戚與共之重要性，目前國內汽車產業整車及零件廠有超過3,000家業者，另包括上、中、下游供應鏈已超過30萬的從業人員，若包含汽車電子產值，2023年產值將近新台幣8,400億元，對國家經濟發展亦屬重要一環。

關稅是國際貿易與產業發展的重要政策籌碼，考量台灣申請加入CPTPP之際，在尚未與CPTPP成員國談判前即自行調降關稅，進入CPTPP談判時將失去談判籌碼，並且將影響國際車廠在台生產意願，國際母廠將失去代工製造廠留在台灣的誘因，進而失去組裝、代工零件等就業機會，母廠轉而選擇導入更多進口車款到台灣銷售，使台灣國產汽車進一步萎縮，屆時不只汽車整車製造廠受到嚴重衝擊，連帶影響整個汽車上游到下游產業鏈，涉及將近30萬就業人口，影響非同小可。

尤其近幾年中國大陸品牌汽車快速崛起，美國和歐盟都宣布了對中國大陸汽車加徵關稅的措施，美國對中國大陸製造的電動汽車關稅從25%提高到100%，而歐盟也在未來5 年內對中國大陸電動汽車加徵最高45%的關稅，這些措施旨在協助當地的汽車產業對應中國大陸在電動汽車市場的競爭力。

此時建議可朝向調降貨物稅方向提案，調降貨物稅進口和國產車皆可適用，可將降稅價差合理反應至售價。公會再次呼籲立即調降貨物稅，將可反映售價，讓民眾立即有感。