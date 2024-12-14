羿麗智能創見發表「隱藏式 IH 爐」 成為建材展新亮點

「2024年台北國際建築建材暨產品展」於台北南港展覽館盛大舉行，來自台中的羿麗智能創見，以台灣品牌EASY再放異采，帶領IH爐界設計突破新高峰，最新發表「隱藏式IH爐」讓石板材也能導熱、隱而不見，熱力再現震撼全場，成為展會焦點。

羿麗智能創見總經理黃維文強調，這款隱藏式IH爐以創新設計顛覆傳統烹飪設備，徹底改變中島廚房的空間規劃和使用體驗。

黃維文指出，隱藏式IH爐擁有多項優點，包括無需挖孔，優雅地隱藏於檯面下方，讓中島更加整潔、美觀，實現膳食備料、美味烹飪一體化，讓空間升級；運用石板材適配，打破材質限制，即使厚重石板檯面也能穩定高效加熱，讓中島成為真正的烹飪核心；具多重安全設計搭配強效加熱功能，實現料理便利性與安全性的完美結合。

目前，羿麗的隱藏式IH爐已與多家國內外知名瓷磚及石板材廠商攜手合作，成為高端住宅設計與廚房設備的理想選擇，也是中島廚房的新寵兒。

黃維文表示，羿麗智能創見以MIT台灣製造為自豪，從創新技術到高品質設計，不僅重塑IH爐的定義，更為台灣品牌EASY在世界IH爐市場上樹立新標竿。

羿麗智能創見從發明3DIH食神爐、隱藏式IH爐到整合智能廚房設備，推出國內唯一TURBO雙馬達抽油煙機，引流爆發性吸力，迅速清除油煙，來確保廚房更健康的空氣品質。

黃維文表示，羿麗智能創見以「灶爐香、詠流傳」為理念，持續深耕廚電市場，並以不斷創新的產品，陪伴每個家庭打造更安全、節能、健康、舒適、更美好的智能廚藝生活空間。