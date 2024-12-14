鳳凰旅遊蟬聯旅遊界奧斯卡國際金旅獎 勇奪8金4優成為大贏家

鳳凰旅遊（5706）營運受肯定，日前蟬聯旅遊界奧斯卡國際金旅獎，鳳凰旅遊集團勇奪8金4優，再度蟬聯國際金旅獎得獎總數最多旅行社。

中華民國旅行業品質保障協會主辦，被譽為旅行業奧斯卡獎的「2024第十二屆國際金旅獎」評選中，鳳凰旅遊今年共抱走了8座金質旅遊獎、4座品保優旅選，共計12大行程獲獎，是本屆奪金率最高的旅行社，在12月12日盛大舉行的頒獎典禮中，鳳凰旅遊倍受矚目，這個獎不但表揚了優秀的旅遊行程，更是消費者選擇行程時的最佳指標。

國際金旅獎旨在表彰具備價格合理、行程透明、服務滿意三大核心優勢的旅遊產品，並融入永續旅遊精神作為評選標準。自2012年金旅獎開辦以來，鳳凰旅遊一直是金旅獎的常勝軍，累計已有45支行程獲獎，展現其深厚的專業實力與創新能力。

鳳凰榮獲的八大金獎行程，包含了歐洲長天數的｢金鳳凰~英國愛爾蘭全覽16天｣、｢冰與火之歌~摩洛哥進化版11天｣以及大陸線的六大行程，英愛行程不但領先市場安排愛丁堡至倫敦這段搭機，還安排蘇格蘭高地火車上享用英式午茶、西歐最高夏得塔登頂，更升級二次米其餐推薦餐及品嚐人氣名店火焰烤龍蝦等，打破大家對英國餐食不好吃的刻板印象；摩洛哥是近年來超夯的旅遊國度，冰與火的行程中安排了雙點進出，並走訪五大世界遺產、四大皇城、入住古堡風情旅館、黑棗羊肉風味餐等的獨到規劃。

而大陸線的六項金旅獎行程，包括了上海.黃山.千島湖，以及湖南、山西、九寨溝、北疆、西藏等優質產品，全程無購物站、無自費，晚餐大多安排在入住酒店內享用；國人最愛的九寨溝除安排二次進溝外，更規劃九寨康萊德連泊4晚。待大陸旅遊團禁團令開放後，旅客便能選擇鳳凰旅遊優質的獲獎行程出遊，遊歷大陸山水並欣賞人文風情。鳳凰大陸線一向以創意精神及用心規劃著稱，此次一舉抱回六座金獎，贏得品保認證，絕對是實至名歸！

疫情後新設立的品保優旅選，今年邁入第二屆，目標以合理普及的價格提供優質創新的服務，追求更貼近眾多旅客的需求。鳳凰2024獲獎四項行程有｢日本東北盛夏慶典6天｣、｢紐西蘭南北雙峽灣13天｣、｢UNIWORLD歐洲寰宇河輪10天｣、｢西班牙摘星緣舞曲全程五星11天｣，每支行程皆是物有所值，為旅客規劃最佳的景點、交通、食宿安排。