統一超商進駐「清水服務區」開幕 50個專櫃創全台之最

由統一超商（2912）斥資上億元改裝的「全台最美服務區」-清水服務區，14日正式開幕，不僅集結了50個專櫃，為全台服務區之最，更首度亮相OPEN!3D影像牆、「招潮蟹意象」星巴克、7-ELEVEN不可思議茶BAR等吸睛亮點，預估年營業額將挑戰10億元，也是全台營業額最高的服務區。

今天的開幕典禮，由交通部長陳世凱與統一超商營運群協理謝蓮塘、交通部高速公路局長趙興華等人主持剪綵。

高速公路局指出，全台15個服務區去年營業額合計50.9億元，今年前11月累計48億元，預估全年可達52億元、年增約2.2%。其中，統一超商經營的泰安、仁德、東山、關廟及清水等5處服務區，今年前11月營業額合計17.7億元，比重約占37%。

統一超商自2002年起，即開始以商場營運模式參與各地商場規劃，共分為觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓等七大類別，目前總計有60個商場。

其中，全新改裝開幕的清水服務區以「清水風帆 馳乘飛翔」為主題意象，委由林明娥建築師事務所執行設計，融入清水豐富自然生態、人文風情、地方工藝等設計，形塑整體門面、設置造景藝術，室內更以船艙為設計概念，採明亮通透設計，讓各樓層都有驚喜，提升用路人遊逛動機。

謝蓮塘指出，為塑造國道新視界，讓用路人擁有全新感受，統一超商自今年3月1日起斥資上億元啟動清水服務區改裝作業，歷經近300天的等待，全新清水服務區不僅導入50個專櫃、為全台服務區之最，其中近三分之一櫃位為全台服務區首次引進。

同時更首度亮相OPEN!3D影像牆、「招潮蟹意象」星巴克，以及7-ELEVEN不可思議茶BAR等吸睛亮點，預估將吸引眾多用路人朝聖拍照打卡，而11月試營運期間已帶動人潮與業績，較改裝臨時櫃期間成長近二倍。據了解，清水服務區去年全年營業額7.61億元，業績在15個服務區中排名第一。

清水服務區主要建物占地逾5,000坪，規劃三個樓層並導入50個專櫃，一樓為伴手禮專櫃、二樓有7-ELEVEN與即食即飲專櫃；三樓除美食櫃外，還有以台中高美濕地為靈感，將濕地內活躍招潮蟹意象為外觀設計的星巴克，以及商場內部設計全台首創OPEN!3D影像牆。

整體櫃位較改裝前增加逾二成，包含連鎖店、在地名店等，其中14個櫃位更為國道服務區首次引進品牌，凸顯經營差異化，包含台中清水50年杏仁薄餅創始老店「喜利廉」、台中必吃炸雞「六星炸雞」、台中米其林必比登推薦美食「台客燒肉粥」、微熱山丘及旗下新甜點品牌Smille、beard papa’s泡芙等。

另外，清水服務區的7-ELEVEN門市更引進不可思議茶BAR專區，為服務區首家導入門市，提供多元豐富飲品選擇，如茶布奇諾、茶拿鐵、特色奶茶系等，領先超商通路首創能客製化調整冰度、糖度，同步推薦7-ELEVEN獨家的雪淋霜、思樂冰等冰飲品。

位於三樓的星巴克清水站門市，呼應台中高美濕地概念，以招潮蟹意象設計獨特門市外觀，以全白色彩加上彎曲弧形角度，適當運用自然光作為室內採光，室內設計也呼應周圍樹木形象，結合陽光、空氣、大自然的門市，可遠眺觀賞到台中港海景及梧棲與清水的夜景。

另有清水站1樓門市，位於清水服務區商場進出首要位置，上方設計交錯結合鐵件造型及木格柵，搭配主色調綠色牆面與木質調暖色氣氛，帶來清新而充滿活力設計感，兩間門市皆是用路人旅途往返時，既舒適又可放鬆的中繼點，一起享受咖啡旅程美好。

統一超商說，集團為持續發展生活服務平台，長期深耕國道服務區經營，不斷以「旅客視角思維」提供創新規劃，更積極引進在地、知名品牌進駐，為不同服務區結合在地獨有特色主題打造風格，讓服務區不僅是休憩空間，更可創造全新記憶點。也期望清水服務區正式營運後，可再帶動商場整體營運向上。

而歡慶清水服務區全新改裝開幕，即日起至12月16日，清水服務區商場全館單筆消費滿1,000元，送100元7-ELEVEN禮券（7-ELEVEN清水綻門市已有活動，則不參加），且超過40家櫃位推出限定優惠活動，各贈品限量5,000份。

不僅如此，限時三天全台7-ELEVEN門市同慶，凡於門市指定商品消費每滿250元，加贈25點OPENPOINT點數（單筆可累贈，活動上限2,500萬點）。另位於服務區內的7-ELEVEN清水綻門市亦推出限定活動，即日起至12月25日於門市消費滿500元，有機會抽到55吋電視（限量1台；12月26日抽出）。