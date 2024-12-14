甘蔗田變農業專區！農糧署打造有機農產品冷鏈系統、低溫保鮮直供餐桌

台南市柳營區太康里一帶，早期是台糖甘蔗田，農糧署於2008年開始規畫為有機農業專區，於2010年正式啟用，「太康有機農業專區」可說是全台首座公設有機專區，專區總面積45公頃，經過數年的經營，目前種植作物多達50多項，園區進駐農友已滿額。

隨著有機農業興起，「太康有機農業專區」經營有成，台南市政府在今年已向台糖公司新增承租原專區南側蔗作生產用地，面積約23公頃，農糧署現正輔導市府進行大地工程規劃，未來也將進一步協助進行整地、農水路、及灌排水設施改善，待完工後，將成為全國西部地區第二大的有機專區，廣納農友投入有機農業。

農業部農糧署為推動有機農業，積極促成各地方政府成立有機農業專區及促進區，透過集中政府資源，打造適合有機農業經營之環境，使有機農產品經營者可於專區及促進區安心從事有機農業生產，降低鄰田汙染等風險，不但可穩定提供全台3,017所中小學校，計162萬名學生午餐所需有機食材，亦可上市各大通路供消費者選購。

農糧署表示，太康有機農業專區位於臺南市柳營區太康里，基地原為台灣糖業公司的種植甘蔗的生產地，農糧署輔導臺南市政府（時為臺南縣政府）於2008年起開始規劃建設，於2010年正式完工啟用，為全臺首座公設有機專區，專區總面積45公頃，經過數年的經營，目前種植作物多達50多項，園區進駐農友已滿額。

自2019年有機農業促進法實施以來，我國有機農業大幅成長，太康有機農業專區穩定成長，惟受限土地供應不敷需求，且常有農友反映欲投入有機生產，但苦尋無地可耕，這樣的聲音，政府也聽到了，因此，台南市政府在今年已向台糖公司新增承租原專區南側蔗作生產用地，面積約23公頃，農糧署現正輔導市府進行大地工程規劃，未來也將進一步協助進行整地、農水路、及灌排水設施改善，待完工後，將成為全國西部地區第二大的有機專區，供當地有心從事有機農業的農友進駐，有望滿足有機消費需求並提高經營效率。

農糧署進一步說明，為因應極端氣候，並提供全國消費者最安心優質的有機農產品，輔導農民設置溫網室設施（備），且積極推動冷鏈政策，輔導有機農產品經營者設置冷鏈系統，產地採收後直送真空預冷，理貨、秤重及包裝，全程低溫使有機蔬菜保存最新鮮狀態，打造從生產端至消費端的品質保證。而有機農業專區所設立之有機農產品冷鏈系統，可協助收購專區內小農生產之有機蔬菜，使小農可專注於生產優質有機蔬菜，免於擔憂有機農產品採收後之保存及通路問題，透過專區內資源共享，共同拓展有機產業，讓更多消費者可品嚐安全、新鮮又美味的有機農產品。