榮成獲桃園企業食安志工獎及企業衛生優級獎 把關食材、維護員工健康

榮成（1909）14日於桃園藝文廣場獲頒桃園市企業食安志工獎及企業衛生優級獎。

桃園市政府為了保障民眾的食安，除了在學校營養午餐全面把關，更率全國之先，攜手300人以上的企業工廠，推動「一企業 一食安志工」，培訓自設廚房企業加入伙食管理員，並進行餐食供膳環境輔導，設置「企業食安志工獎」及「企業餐飲優級獎」，以表揚企業與供膳業者，展現守護食安的決心，而本次榮成永續廚房從源頭統一在地採購為食材把關，維護員工食安健康，同時兼顧環境友善及公益，獲得桃園市政府肯定。

2017年起榮成設置中央廚房於彰化二林造紙廠，聘請專業廚房管理人員及營養師，建立廚房管理制度與設計健康營養均衡菜單，從源頭為食材把關，由中央廚房統一在地採購食材，要求供應商提供蔬菜每日農藥檢測證明，肉品皆具有CAS認證，經由中央廚房前處理分裝，隨著每日送貨車送到各廠衛星廚房進行烹飪，可減少80%食材碳足跡及減少20%生活用水。

衛星廚房設置於北到南的五座綠色包裝廠，北部重點衛星廚房即位於桃園南崁及龍潭，透過自主開發的訂餐系統掌握每日用餐人數，精準控制食材採購及烹調數量，有效減少廚餘，南崁及龍潭廠餐後廚餘再隨送貨車送回二林造紙廠作為燃料燃燒，達到廚餘零排放的環境效益。

榮成自2010年起開始執行南投縣民和國中多項公益專案，學校地處偏鄉，資源取得不易，且多數為經濟弱勢家庭；經了解民和國中周一至周四學生住校，因地處偏遠預訂晚餐便當困難，便當菜色營養也不均衡。

榮成為了使學生於發育期能補充成長所需的營養，讓學生更有精神專注於課業上，2019年起成立營養伙食專案，由榮成二林廠中央廚房準備每周食材，每周兩天運送至學校，安排廚媽培訓並烹煮晚餐，解決學生晚餐問題。

榮成深信「以人為本」員工才是永續基礎，設置中央廚房兼顧員工健康與環境保護，同時以永續廚房推動公益，發揮企業影響力，長期支持偏鄉教育，讓偏鄉孩童也擁有扭轉自己未來的機會。