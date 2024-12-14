無人機助攻！節水、省工、友善環境 農糧署全台推廣蕎麥田已逾千公頃

台南冬天微風徐徐，台南官田地區一片青綠蕎麥花苞初開，當地青農陳鴻偉正操作著25公斤重無人機升空巡田，飛越蕎麥田盡頭，這裡很多農民都有無人機執照，他說，「無人機可以灑播種子、施肥，省很多工」。

在官田一帶，蕎麥契作面積約170至180公頃，主要種植區域為官田、六甲、白河及後壁地區，官田區農會總幹事林定億表示，政府鼓勵農友投入蕎麥種植，不僅節水，可用無人機栽種省工，栽培期間無需施用農藥，是環境友善的最佳選擇，農會並產製銷售蕎麥等農特產品。

農民種植蕎麥，他表示，農會以1公斤25元契作價（濕穀）跟農民收購，1分地約可收成100至150公斤以上，經烘乾、篩選，再銷售至合作廠商。

農糧署副署長姚志旺表示，種植蕎麥符合「綠色環境給付計畫」執行對象，可申請1分地4,500元的轉作獎勵金，如有取得產銷履歷驗證，再增加1,500元環境補貼金，有助提高農民收入。

農糧署表示，按2023年農情調查全台蕎麥種植面積約1,096公頃、產量約1,277公噸，主要產地分別為花蓮縣（58%）、桃園市（25%）、彰化縣（9%）、臺中市（4%）、台南市（3%）。蕎麥的生長期正好是南部秋冬旱季，栽種不需要太多水、施肥，並可運用農用無人機播種，省工省錢，生長期3個月後就能採收，大幅提高農民栽種意願。

蕎麥含有芸香苷（Rutin） 、膳食纖維及多種有益人體健康成分，近年已成為保健食材，符合國人追求健康及有機等訴求之導向，可製成蕎麥茶、蕎麥麵或餅乾等加工品。

農糧署表示，近年推動綠色環境給付計畫結合大糧倉計畫，推廣雜糧種植，並輔導建置國產蕎麥集團產區，申請產銷履歷驗證，辦理雜糧行銷、食農教育活動及開發多元加工品。

農糧署近兩年輔導官田區農會設置蕎麥所需集塵設備、自動乾燥機、色選機、拋光機、組合式冷凍庫等相關設備，支持農會推動地方產業發展嘉惠農民。該署指出，蕎麥是一種耐旱作物，生育特性蟲害少，種子撒播後不用農藥，又可以機械採收，採收後可廣泛使用於麵、餅乾、茶飲、保健產品，市場拉力大，產業前景佳，鼓勵農友加入蕎麥生產行列，同時盼國人踴躍選購國產蕎麥周邊產品。