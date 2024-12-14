統一超進駐「清水服務區」開幕 50個專櫃創全台之最

為塑造國道新視界讓用路人擁有全新感受，統一超（2912）2024年3月1日起斥資上億元啟動「清水服務區」改裝作業，歷經近300天，全新「清水服務區」導入50個專櫃、為全台服務區之最。

此外，其中近三分之一櫃位為全台服務區首次引進，更首度亮相OPEN!3D影像牆、「招潮蟹意象」星巴克，以及7-ELEVEN不可思議茶BAR等吸睛亮點，預估將吸引眾多用路人朝聖拍照打卡，11月試營運期間已帶動人潮與業績，較改裝臨時櫃期間成長近二倍。

統一超自2002年起，即開始以商場營運模式參與各地商場規劃，目前共分為觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓7大類別，目前總計共60個商場。

今年全新改裝開幕的「清水服務區」以「清水風帆 馳乘飛翔」為主題意象，委由「林明娥建築師事務所」執行設計，融入清水豐富自然生態、人文風情、地方工藝等設計，形塑整體門面、設置造景藝術，室內更以船艙為設計概念，採明亮通透設計，讓各樓層都有驚喜，提升用路人遊逛動機。

「清水服務區」主要建物占地超過5,000坪，規劃三個樓層並導入50個專櫃，一樓為伴手禮專櫃、二樓則有7-ELEVEN與即食即飲專櫃；三樓除美食櫃外，還有以台中高美濕地為靈感，將濕地內活躍招潮蟹意象為外觀設計的星巴克，以及商場內部設計全台首創OPEN!3D影像牆，整體櫃位較改裝前增加超過2成，包含連鎖店、在地名店等，其中14個櫃位更為國道服務區首次引進品牌，凸顯經營差異化。

包含台中清水50年杏仁薄餅創始老店「喜利廉」、台中必吃炸雞「六星炸雞」、台中米其林必比登推薦美食「台客燒肉粥」、微熱山丘及旗下新甜點品牌Smille、beard papa’s泡芙等，服務區內新設電扶梯與廁所亦全新改裝，豐富用路人體驗。

另外，「清水服務區」的7-ELEVEN門市更引進不可思議茶BAR專區，為服務區首家導入門市，提供多元豐富飲品選擇，如茶布奇諾、茶拿鐵、特色奶茶系等，領先超商通路首創能客製化調整冰度、糖度，同步推薦7-ELEVEN獨家的「雪淋霜」、「思樂冰」等冰飲品。

位於三樓的星巴克清水站門市，呼應台中高美濕地概念，以招潮蟹意象設計出獨特門市外觀，以全白色彩加上彎曲弧形角度，適當運用自然光作為室內採光，室內設計也呼應周圍樹木形象，結合陽光、空氣、大自然的門市，可遠眺觀賞到台中港海景及梧棲與清水的夜景；另有清水站1樓門市，位於清水服務區商場進出首要位置，上方設計交錯結合鐵件造型及木格柵，搭配主色調的綠色牆面與木質調暖色氣氛，帶來清新而充滿活力設計感，兩間門市皆是用路人旅途往返時，既舒適又可放鬆的中繼點。