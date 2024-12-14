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瑞司智慧整合建材展推沉浸式體驗 開啟智慧生活新美學

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
瑞司智慧整合總經理王啟祥。記者游智文／攝影
瑞司智慧整合總經理王啟祥。記者游智文／攝影

台北國際建材展本周登場，每年在建材展上，總以創新設計驚豔全場的瑞司智慧整合REXLiTE.Ai，今年以沉浸式體驗，帶領參觀者進入智慧空間的未來世界，開啟智慧生活新美學。

瑞司智慧整合在本年度展覽，特別邀請國際知名導演Andrew Steven Thomas Gregg操刀品牌形象影片，透過舞蹈藝術呈現智慧生活的日與夜，從晨光熹微到夜幕降臨，家中燈光、音樂與設備盡在掌控，流露從容優雅的生活態度。

瑞司智慧整合總經理王啟祥表示，瑞司智慧整合深信科技應該走進每個家庭，而不是空泛的願景。全新上市的MAX'Is智慧系統，實現多品牌、多設備無縫整合，透過直覺化App或語音助理，一鍵控制燈光、空調、窗簾、影音和電器等家用設備。

他表示，這套系統不僅操作簡單，還能根據不同時間場景自動切換模式，讓每個家庭都能擁有專屬的智慧生活設計。以獨到美學設計打造簡約系統，減少了多餘布線與開關來優化整體空間，為居家生活形塑時尚品味與優雅便捷。

展望未來，王啟祥表示，擁有20年品牌歷史的瑞司智慧整合，作為產業的領航者，不僅專注於創新技術，在台灣積極推動KNX、matter標準，引領台灣接軌國際，同時，響應淨零碳排國家政策，致力於科技與環境的平衡。

2025年，瑞司智慧整合將推出全新Smart Home產品，實現科技與生活零距離—從單一房間至整棟建築，從小朋友到長輩，都能輕鬆享受舒適便捷的居家生活，更能體驗全新的科技生活美學，以Live More with Less的生活態度為下一代建立永續好環境與美感生活風格。

語音助理 願景

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