後打炒房時代 代銷業者：CP 值不再最重要而是這項

央行祭出第七波選擇性信用管制後，房市交易量大幅縮減，投資客幾乎銷聲匿跡，市場買盤也全面回歸自住族群。高雄代銷業者耕揚廣告總經理蔡宸祐表示，後打炒房時代，迎來的是「價值時代」，建案講求的不再是過去的「CP值」（Cost Performance），而是「VP值」（Value Performance）。

蔡宸祐表示，過去民眾買房偏重投資理財，最看重的是地段，只要地點合適，便會果斷出手，但現在顯然不同，由於是自住需求，對於建商的品牌、規劃設計、經營服務、建材使用與空間配置等細節會更加要求，

而在這樣的趨勢下，購屋族將更謹慎考量全方位細節，建商也紛紛開始在品牌形象、建材配備與空間規劃上下足功夫，力求打造符合自住客的「極超值」自住型產品。

如高雄城揚建設於美術東四路推出的「美術1808」，沒有規畫高雄厝景觀陽台，2房室內實際可使用坪數就有22坪，3房室內則有28坪，以符合當前市場對「極超值」住宅的需求。

另外寶象建設推出的成「藏三豐」，除了沒有規畫景觀陽台，另規劃全平面車位，使用日本YKK水密窗，華友聯（1436）集團推出的「知道明」，使用IXPE隔音墊的冠軍SPC地板、VAF智慧氣流系統、目標也都是提升自住舒適性。