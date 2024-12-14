後打炒房時代 代銷業者：CP 值不再最重要而是這項
央行祭出第七波選擇性信用管制後，房市交易量大幅縮減，投資客幾乎銷聲匿跡，市場買盤也全面回歸自住族群。高雄代銷業者耕揚廣告總經理蔡宸祐表示，後打炒房時代，迎來的是「價值時代」，建案講求的不再是過去的「CP值」（Cost Performance），而是「VP值」（Value Performance）。
蔡宸祐表示，過去民眾買房偏重投資理財，最看重的是地段，只要地點合適，便會果斷出手，但現在顯然不同，由於是自住需求，對於建商的品牌、規劃設計、經營服務、建材使用與空間配置等細節會更加要求，
而在這樣的趨勢下，購屋族將更謹慎考量全方位細節，建商也紛紛開始在品牌形象、建材配備與空間規劃上下足功夫，力求打造符合自住客的「極超值」自住型產品。
如高雄城揚建設於美術東四路推出的「美術1808」，沒有規畫高雄厝景觀陽台，2房室內實際可使用坪數就有22坪，3房室內則有28坪，以符合當前市場對「極超值」住宅的需求。
另外寶象建設推出的成「藏三豐」，除了沒有規畫景觀陽台，另規劃全平面車位，使用日本YKK水密窗，華友聯（1436）集團推出的「知道明」，使用IXPE隔音墊的冠軍SPC地板、VAF智慧氣流系統、目標也都是提升自住舒適性。
住展雜誌發言人陳炳辰指出，打炒房後的房市不再是單純的價格戰，而是進入了一個以「價值」為主導的市場趨勢，加上近年小宅當道，房價卻不減反增，消費者更希望產品能彰顯出對應的房價價值，購房標準逐漸轉向更為理性和全面的考量，也因此建案除了要地段佳之外，居住使用坪效、建材配備、特殊規劃、品牌服務都將成為決勝關鍵。
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