台化擬發120億公司債

台化（1326）昨（13）日公告，為了募集長期資金，用以轉投資國內或海外事業、新建擴建、汰舊換新廠房設備、償還債務或充實營運資金，董事會決議發行無擔保公司債，發行總額不超過120億元整。

台化昨日說明，公司今年仍有80億元資金備而不用，因為財務調度尚可，因此針對2025年新的年度決議發行這筆無擔保公司債。

台化公告指出，將發行114年度國內無擔保普通公司債，以每張面額100萬元，發行總額不超過新台幣120億元整，得視視市場狀況發行不同年期之債券，並得分次按面額發行，採固定利率或浮動利率發行均可，為了募集長期資金，這次發債將用以轉投資國內或海外事業、新建擴建、汰舊換新廠房設備、償還債務或充實營運資金。

台塑集團各公司近日相繼發行公司債，據了解，台塑公司今年5月曾公告發行113年度第1期公司債總額84億元，到11月底，再度完成113年度第2期無擔保普通公司債發行，發行總額62億元，台塑公司兩期發債合計金額146億元。

台塑化也在12日公告，為了募集長期資金償還借款、充實營運資金，董事會決議發行114年度無擔保公司債，總金額不超過100億元。

台塑四寶日前公布11月營收，台化11月合併營收272.54億元，較上月小幅成長2％，月增主因ARO-3廠定檢後復車，萃餘油回售台塑化、PP拓展外銷、PIA產銷調節增加台灣出貨量，加上PTA外銷印度延後交運等帶動。

不過，台塑四寶近日受到外資賣壓衝擊，股價持續破底，13日四寶全數收黑，台化下跌0.75元，收在30.45元，為近22年新低。