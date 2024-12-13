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新青安別貿然退場！台中建商曝：青年購屋「壓力3大」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市不動產公會理事長林正雄說，2025年房市預測「定」，政策要穩定、產業要堅定，消費者要心定。記者趙容萱／攝影
台中市不動產公會理事長林正雄說，2025年房市預測「定」，政策要穩定、產業要堅定，消費者要心定。記者趙容萱／攝影

台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄今指出，今年在連續政策調控下，「價穩量縮」將成明年房市格局，呼籲政府，年輕人買房有「壓力3大」，盼新青安政策補貼不要貿然截止。

該公會今召開「房地產市場回顧與展望」記者會，選出2025年房市預測「定」。林正雄說，過去3年，是不動產政策最黑暗時期，推估有8至13萬預售屋買主累積三年要交屋，會公推估會有約4萬戶求貸無門，甚至被銀行拒絕，所造成恐慌，應為短期現象，明年預測「定」，政策要「穩定」、產業要「堅定」，消費者要「心定」面對，應可克服。

林正雄指出，基於第四季推案量已逐月減少，國土計劃法、碳費即將上路、目前整體的土地買賣都已經雙位數衰退，大多數建設公司不再積極購買土地，未來市場不如往日樂觀，但也因如此，到今年底，所有不可控的因素正式落幕，房市將回歸到正常市場機制。

林正雄說明，「壓力3大」，包括第一大壓力源，缺工與營建成本不降、土地成本日益高漲，房價漲是事實，第二大壓力源是社會的上班族多年沒有適度調薪，第三大壓力源則為物價有感上漲，20元、30元滷肉飯的時代已經過去了，生活基本開銷相信所有民眾都有感受到壓力。

林正雄認為，新青安政策補貼不要貿然退場，應有相對應配套措施，公會肯定政府推動社會住宅，但困難度高，包括跨部門整合以及土地取得、成本等，尤其近年營造成本高漲，很多社宅發包不出去、延宕，短期難以解決。

林正雄建議，政府的社會住宅政策需擴大與延續，在年輕人剛出社會的5至8年給予居住上的支持，另外若貿然把新青安停止，可能會有爆炸性的反彈，政府可比照過去國宅、勞宅，在新青安政策上，補貼年輕人，不論是從利率補貼、貸款年限的延長，別讓年輕人望屋興嘆。

台中市不動產開發商業同業公會今公布，選出2025年房市預測「定」。記者趙容萱／攝影
台中市不動產開發商業同業公會今公布，選出2025年房市預測「定」。記者趙容萱／攝影

壓力 房市 社會住宅

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