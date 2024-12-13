快訊

彈劾只差1票！南韓國會今將再度表決 尹錫悅防線瀕瓦解

冷氣團發威！今晨新北9.9度 深夜至明晨探7度低溫 下周再一波

AI大策略大布局論壇／資誠：制定轉型藍圖 決勝利器

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
資誠所長周建宏。記者蘇健忠／攝影
資誠所長周建宏。記者蘇健忠／攝影

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏昨（13）日表示，談AI不能只談技術，更應重視AI的目標與結果，面對AI帶來的轉型急迫性，企業必須制定AI轉型藍圖，將AI轉化為決勝未來的關鍵利器。

PwC Taiwan昨日攜手經濟日報舉辦「AI大策略大布局論壇」。周建宏致詞時表示，在AI領域當中，如果單純談技術的話，PwC很難成為佼佼者，但PwC卻可以在AI領域中立足，甚至超越對手，最主要的原因就是，「我們一直在強調使用AI到底可以達成什麼目標或結果」。

周建宏表示，AI浪潮來襲，各行各業正在改變其運作方式，不僅提升效率，也重新定義企業的競爭力，但在使用AI的過程中，企業更應重視：想達到什麼目標。

他強調，「說到AI不能只談技術」，而是要看AI的結果，PwC就是透過全方位顧問服務，協助客戶來達到這些目標，產出想要的結果。

周建宏舉例，像是導入AI可提升客服品質，意味著客戶的體驗、滿意度等都可獲得提升；另外一個例子是，要協助新藥開發，透過AI可讓產品研發速度大幅提升，讓上市時間大幅縮短，這就是運用AI的結果。

他表示，假使可以比同業節省三分之二時間，那競爭力就可以提高相當多，當然也有許多人認為利用AI來提升效率，一但提升效率就能節省成本，這就是最顯而易見的結果。

AI 新藥開發 資誠

延伸閱讀

興達海基可能熄燈 中鋼股價未止血今再下跌至20元

和碩淨零目標獲SBTi認證 加速供應鏈低碳轉型

楠梓電2025年營收AI占比將跳增五成

卓榮泰：公部門率先淨零建築轉型 帶動民間合作

相關新聞

四大旅行社 樂觀明年景氣

隨著疫情後旅遊市場恢復常態，四大旅行社雄獅、鳳凰、五福及山富都對2025年市場表現保持審慎樂觀。各旅行社認為，儘管疫後旅...

台化擬發120億公司債

台化昨（13）日公告，為了募集長期資金，用以轉投資國內或海外事業、新建擴建、汰舊換新廠房設備、償還債務或充實營運資金，董...

AI大策略大布局論壇／國發會主委劉鏡清強調 打造AI兆立方 提升產業價值

國發會主委劉鏡清昨（13）日表示，政府積極推動五大信賴產業，重點之一就是發展人工智慧（AI），將推動五大策略，讓台灣成為...

AI大策略大布局論壇／資誠：制定轉型藍圖 決勝利器

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏昨（13）日表示，談AI不能只談技術，更應重視AI的目標與結果，面對AI帶...

苗栗窯業升級 經部扮推手

經濟部產業技術司昨（13）日在苗栗舉辦產業交流分享會，現場展示25項科專技術導入高值陶瓷、粉末冶金、紡織化纖、智慧服務等...

企業生日快樂／華航 串聯航網 競爭力躍進

中華航空成立65年以來，對安全的堅持絕不妥協，以飛安零事故的信念為經營核心，致力於提供最好的飛航品質和機上服務，讓消費者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。