AI大策略大布局論壇／資誠：制定轉型藍圖 決勝利器

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏昨（13）日表示，談AI不能只談技術，更應重視AI的目標與結果，面對AI帶來的轉型急迫性，企業必須制定AI轉型藍圖，將AI轉化為決勝未來的關鍵利器。

PwC Taiwan昨日攜手經濟日報舉辦「AI大策略大布局論壇」。周建宏致詞時表示，在AI領域當中，如果單純談技術的話，PwC很難成為佼佼者，但PwC卻可以在AI領域中立足，甚至超越對手，最主要的原因就是，「我們一直在強調使用AI到底可以達成什麼目標或結果」。

周建宏表示，AI浪潮來襲，各行各業正在改變其運作方式，不僅提升效率，也重新定義企業的競爭力，但在使用AI的過程中，企業更應重視：想達到什麼目標。

他強調，「說到AI不能只談技術」，而是要看AI的結果，PwC就是透過全方位顧問服務，協助客戶來達到這些目標，產出想要的結果。

周建宏舉例，像是導入AI可提升客服品質，意味著客戶的體驗、滿意度等都可獲得提升；另外一個例子是，要協助新藥開發，透過AI可讓產品研發速度大幅提升，讓上市時間大幅縮短，這就是運用AI的結果。

他表示，假使可以比同業節省三分之二時間，那競爭力就可以提高相當多，當然也有許多人認為利用AI來提升效率，一但提升效率就能節省成本，這就是最顯而易見的結果。