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AI大策略大布局論壇／國發會主委劉鏡清強調 打造AI兆立方 提升產業價值

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
國發會主委劉鏡清表示將推動五大策略，讓台灣成為全球AI影響力中心，並打造「AI兆立方」，提升產業價值鏈微笑曲線。記者蘇健忠／攝影
國發會主委劉鏡清表示將推動五大策略，讓台灣成為全球AI影響力中心，並打造「AI兆立方」，提升產業價值鏈微笑曲線。記者蘇健忠／攝影

國發會主委劉鏡清昨（13）日表示，政府積極推動五大信賴產業，重點之一就是發展人工智慧（AI），將推動五大策略，讓台灣成為全球AI影響力中心，並打造「AI兆立方」，提升產業價值鏈微笑曲線。

PwC Taiwan昨日攜手經濟日報舉辦「AI大策略大布局論壇」，邀請產官學代表出席，聚焦AI時代如何部署轉型藍圖，劉鏡清出席論壇，以「迎向AI大時代 台灣發展大策略」為題發表演講，細數政府對於AI產業的擘畫及重點策略。

劉鏡清指出，早在2003年，他就已提出智慧星球概念，地球應該要智慧化，至今全球科技已開始進入AI時代，各行各業面臨數位轉型課題，他來自業界，現在擔任國發會主委，希望政府與企業不要是平行線。

劉鏡清說，行政院近期盤點六大區域旗艦計畫，盼能增加就業、提升薪資、繁榮地方，當中就包含桃竹苗大矽谷、大南方新矽谷，都與AI產業生態圈有關；政府也在賴清德總統所提出的五大信賴產業框架下，積極推動包括半導體、AI、軍工、次世代通訊、安控等，並由國發會統籌各部會一起推動。

劉鏡清表示，政府希望打造「AI兆立方」，也就是從原材料端、製造端、應用端，都達到兆元產值。目前我國相關製造業已是世界第一，而在IC設計、智慧應用等面向，仍有努力空間，因此政府希望打造創新創業生態系，數發部規劃的AI百億基金已獲得國發基金通過，將投資國內AI新創及數位經濟相關產業。

劉鏡清表示，國發會盤點出四大目標推動AI、軟體、資安等數位經濟產業，2026年產值突破兆元，並在四年內培育20萬名AI數位相關人才，提升數位經濟產業導入AI應用普及率達50％，提升製造業導入AI應用普及率達30％。

至於如何達成，劉鏡清提出五大策略，包含促進AI智慧應用、充裕AI人才、加大投資AI力道、強化AI研發創新、鞏固主權AI基盤。

此外劉鏡清提到，不只是產業面，政府也與學校合作，成立基金讓過去校友研究能夠實際應用，並與海外知名大學合作研究，讓台灣可以有更多新創團隊，並積極鼓勵企業AI化，同時也強化國際連結合作。

AI 國發會

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