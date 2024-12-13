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苗栗窯業升級 經部扮推手

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
經濟部產業技術司補助苗創中心在地協助日用品大廠嬌聯，導入濾材過濾技術，可將纖維製程所產生之邊角料及廢棄物有效回收，回收後之纖維材運用材料分散技術，使纖維跟吸水高分子材料均勻分散，成功開發出紙貓砂寵物用品。 工研院／提供
經濟部產業技術司補助苗創中心在地協助日用品大廠嬌聯，導入濾材過濾技術，可將纖維製程所產生之邊角料及廢棄物有效回收，回收後之纖維材運用材料分散技術，使纖維跟吸水高分子材料均勻分散，成功開發出紙貓砂寵物用品。 工研院／提供

經濟部產業技術司昨（13）日在苗栗舉辦產業交流分享會，現場展示25項科專技術導入高值陶瓷、粉末冶金、紡織化纖、智慧服務等成功案例，包括以開發耐摔陶土材料並導入AI成功搶占全球陶笛市場第二大市場的春田窯，以及開發出高抗靜電載盤，成功打入國內知名半導體封測廠的信紘科技等。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，自經濟部成立苗栗產業創新推動中心（苗創中心）起，將研發法人團隊的技術，落地應用於苗栗產業。近三年來，經濟部產業技術司共投入逾10億元科專經費，累積協助業者技術導入超過450案，諮詢及輔導廠商超過2,000家，總體帶動業者投資近70億元。

今年苗創中心運用異質材料混成開發技術，將不同密度與材料特性之陶土，協助天春窯研發耐摔陶土材料，促成業者成功開發耐摔及具優美之陶笛，讓超過半世紀的傳統窯業躍升為全球陶笛市場第二大廠商，市占率逾四成。

近兩年透過苗創中心協助粉末冶金業者產品，跨域切入電動車Tesla、骨科醫材等領域，今年度運用多層複合材料的奈米精密鍍膜，導入半導體應用，協助信紘科技建立鍍膜量產線，也成功開發出高抗靜電載盤。經封測製程實際測試驗證，可延長抗靜電載盤使用壽命達三倍以上，預期增加產值超過6億元以上。

此外，因應淨零需求，苗創中心在地協助日用品大廠嬌聯，導入濾材過濾技術，可將纖維製程所產生之邊角料及廢棄物有效回收。回收後之纖維材運用材料分散技術，使纖維跟吸水高分子材料均勻分散，成功開發出紙貓砂寵物用品。此項新商品成功減碳50噸CO2e（二氧化碳當量），並同步擴散至日本市場販售取得新商機。

最後在智慧農業上，輔導業者運用快速炭化技術，將農業剩餘材料轉換成生物助劑，導入應用於貝瑞果業者草莓栽種，草莓生產量增加1.5倍及化學農藥使用率減少30%，達到低碳農業目標。

封測 經濟部 農業

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