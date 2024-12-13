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四大旅行社 樂觀明年景氣

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
隨著疫情後旅遊市場恢復常態，四大旅行社都對2025年市場表現保持審慎樂觀。 聯合報系資料照
隨著疫情後旅遊市場恢復常態，四大旅行社都對2025年市場表現保持審慎樂觀。 聯合報系資料照

隨著疫情後旅遊市場恢復常態，四大旅行社雄獅（2731）、鳳凰、五福及山富都對2025年市場表現保持審慎樂觀。各旅行社認為，儘管疫後旅遊需求已歷經兩年的爆發性成長，但是旅遊作為剛性需求，加上通膨環境下，高團費有所支撐的前提下，特別在高端旅遊與特色行程，將成為帶動業績的主力。

鳳凰總經理卞傑民昨（13）日在法說會上表示，儘管疫後第一波出國的旅客需求已被滿足，但2025年旅遊市場仍有成長潛力，尤其高端旅遊需求顯著。疫情後，高端旅客偏好稀缺產品，推動高團費行程的熱潮。像是長線郵輪、歐洲河輪以及美加極光觀賞行程深受市場青睞，還有像是南極包船等特色旅遊，也很受歡迎。

同時疫後企業獎勵旅遊需求持續出籠，卞傑民表示，鳳凰已有掌握一些明年企業獎勵旅遊訂單，包括4月將有千人規模的泰國團，還有包括南美的獎勵旅遊團。隨著疫情後企業預算更為充裕，旅遊安排也更加高端化，強調尊榮體驗的需求增加。

雄獅也認為，2025年的旅遊市場將由高速成長轉為穩健發展。尤其主要元件包括機票、住宿價格向下空間有限，預期團費將維持穩定，價格調降空間有限。針對利基型市場，雄獅計畫加強國際郵輪、鐵道旅遊及綠色旅遊產品，滿足多樣化的客群需求。

山富則對2025年市場持樂觀態度，預估全年營運將有雙位數成長。公司主要看好高價團與航點增加對市場的帶動效應，將深耕高端客群，推出如南北極探險及冰島高爾夫等特色行程。同時，針對高性價比需求，山富則強化廉價航空行程及郵輪產品，以吸引多層次客群，提升出團量。

五福指出，為迎合旅客提前規劃行程的需求，已將2025年連假、春季賞櫻，以及熱門郵輪行程如名勝世界壹號與維京郵輪夏季航程提前上架銷售。隨著航空業者拓展新航點及大阪世博會商機的加持，看好日本旅遊的成長潛力，計畫推出更多包機服務與多元商品，進一步搶攻市場份額。

疫情 郵輪 雄獅

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