入冬最強冷氣團來襲最怕門窗灌風 兩細節提升居家的溫暖

入冬最強冷氣團來了，周末起至下周一，大陸冷氣團南下，溫度直線下降，讓人即使待在室內都感覺冷；除了開暖氣之外，還可留意床鋪擺設的位置，並檢查窗戶、窗簾是否能阻絕冷空氣進來，減少熱能流失，以提升家的溫暖度。

年前若要進行居家修繕，要特別注意房間窗戶窗簾的縫隙。冬季的冷空氣來源是窗戶，尤其北台灣入冬往往又濕又冷，可優先考量選購阻隔效果好的密閉式窗戶，並選擇厚材質窗簾或隔溫效果良好的蜂巢簾，有效防止冷空氣進入。建議床舖擺設的位置，最好距離窗戶與牆壁達20至30公分以上，不致使外面冷空氣滲入而影響睡眠。

冷、熱空氣會透過窗戶與門和室外互相交換，加裝窗簾可以形成一道隔熱層、隔絕從窗戶縫隙溜進來的冷空氣，並且減少熱量的傳導與室內溫度的波動，在夏季或冬季使室內涼爽或溫暖，自然調節溫度並省下冷暖氣的費用，減少能源的額外消耗。根據統計，厚實窗簾材料如絨布、羊毛或多層面料窗簾能減少四成的熱能流失。近年來也有不少室內設計師選擇較貼合窗戶的蜂巢簾來隔溫保暖。

顏色也是選擇窗簾時的重要考量，顏色越深的布料吸收熱能的效率越好，越能留住白天的太陽的熱，像黑色或咖啡色，有助於在冬天保持室內溫暖，較怕冷的人可以考慮深色系列；淺色窗簾如白色或杏色則能有效反射熱能，夏季使用為佳。