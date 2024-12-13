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企業生日快樂／華航 夢幻企業 追求共好

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
華航今年再度從六百多家國際航空公司脫穎而出，連續9年獲頒「全球五星航空」最佳榮譽，卓越的服務表現，屢受國際大獎肯定；榮獲國際航空乘客體驗協會《APEX》「全球五星航空」最佳榮譽，也獲頒「最佳餐飲服務獎」及「最佳Wi-Fi獎」三大殊榮。 華航／提供
華航今年再度從六百多家國際航空公司脫穎而出，連續9年獲頒「全球五星航空」最佳榮譽，卓越的服務表現，屢受國際大獎肯定；榮獲國際航空乘客體驗協會《APEX》「全球五星航空」最佳榮譽，也獲頒「最佳餐飲服務獎」及「最佳Wi-Fi獎」三大殊榮。 華航／提供

疫情海嘯衝擊，全球航空業命懸一線，華航（2610）在逆境中突圍，疫後又接住航空客運大爆發商機，推升2024年營收獲利衝史上新高。所有的華航人堅守崗位完成擺渡人的天職，才能讓華航在變局中脫穎而出。

疫情是全球航空業是最殘酷的一堂課，「打趴」全球許多指標性的航空公司。華航客運量最慘時，僅剩過去的1%，全球航空業大裁員，有些業者倒閉退出市場，華航要活下去、讓全球員工都保住飯碗，絕對艱難，但華航人做到了。

華航在逆境中能突圍，順境中表現更好，這些都不是「幸運」，是每天的基本功所堆疊起來，才能在需要時立即發威，就像是健檢一樣，把紅字（不健康的）部分抓出來，進行全面改善。華航不斷的進行全面健檢，以更強的競爭力，迎接航空市場變動。

華航貨運團隊這支隊伍過去總是安靜、低調、默默打拚，不論晴雨風雪、不分寒冷炎熱，持續不斷裝滿遍及全球航網的貨物，在華航最困頓的時候，一肩挑起維繫公司生存金流命脈的重擔；18架貨機，加上靈活掌握市場脈動、精準的依據供需法則調高運價，為華航創造最大獲利，助華航挺過艱困的一年。

面對疫情擴散全球，機師的染疫壓力升高，全球航空業者要完成擺渡人任務更加艱鉅，堆積在機場等出口的貨，就必須由這群航空業人員全力投入，才能送達到客戶手中，華航貨運在這波疫情下，扛起台灣經濟半邊天，2020年占桃機貨運量一半，全力維持國內產業的全球競爭力。

員工為華航最重要的資產，華航營運成績好，也要跟員工一起共好，除連年獲選為新鮮人最嚮往夢幻企業外，也獲頒「幸福企業金獎」以及「亞洲最佳企業雇主獎」等殊榮。

今年華航迎來意義非凡的65歲生日，華航感謝每一位華航人在工作崗位上順應時勢不斷精進學習、勇敢改變，一起攜手同舟共濟，一步一步走出各種難關，攜手為下一個高飛做好準備。

疫情 航空業 華航

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