企業生日快樂／華航 更新機隊 拚客貨運雙增

疫情讓全球見識到華航（2610）60多年來的營運底蘊，華航人齊心達成「超前部署、穩健布局、精準布點」讓團隊在逆風中徐行、順風中高飛，2024年繳出史上最好的獲利成績單，華航人用最好的成績來迎接65歲的生日。

迎接即將到來的2025年，華航繼續翱翔全球192個航點，要用飛行創造更多的美好，華航未來會推出各種最適當的規劃，客貨並進滾動式調整航班，妥善整合客貨運資源，華航已準備好迎接商機。

疫情以來華航表現驚豔全球航空業，華航的表現讓外界看到華航人的努力與驕傲。華航從來不怕競爭，疫情大海嘯華航依舊能逆境中突圍，有競爭才會有更多的進步，一個人的武林對於華航企業經營沒有幫助，2024年的華航客、貨運持續高飛，繳出史上獲利最好的成績單，前三季獲利已經突破百億元，每股純益達1.71元，更賺贏去年全年度的獲利。

華航以突破自己為目標，2022年拿下道瓊永續指數評選結果獲得全球第一，並連續七年入選新興市場成分股。2023年成為國籍航空業者首次添加SAF燃油載客飛行；當年度獲頒 TheDesignAir「亞洲最佳設計」航空公司；並且首獲「台灣十大永續典範企業獎」最高榮譽。

2024年更蟬聯兩屆「亞洲最佳企業雇主獎」；推動永續發展成為國內航空業首創啟動永續燃油客戶合作計畫，首次於貨機添加SAF業者；客艙服務三冠王勇奪APEX五星航空、最佳客艙餐飲及WiFi大獎，並且成為台灣首家獲中華信評評等為「twA-」航空業者。

華航分析，2025年全球航運市場暢旺，航空業百家爭鳴，旅客需求持續增長，追求彈性自由的多元選擇，放飛自我漫旅探索世界。華航秉持穩健布局的原則，繼續精進服務品質及乘客體驗，2025年迎接全新機隊，力拚客貨運雙好，推升成長動能，以萬全的準備迎接未來的機遇與挑戰。

在邁向2050年淨零碳排目標上，華航持續投入永續燃油添加及優化減碳的作為，確保企業永續發展的營運核心；積極擘劃綿密航網，強化樞紐優勢，擴展轉運商機，展現一貫健全韌性策略，期盼營運再登高峰。

客運部分，華航全力布局北美長程綿密航網，已於7月起直飛西雅圖，為台灣直飛歐洲航點最多班次最密集的航空公司，並於12月新開航墨爾本-奧克蘭延遠航段，南半球航線更領先市場。

2025年2月3日起，華航直航高雄-熊本，為南部旅客帶來嶄新的體驗與便捷服務。華航將持續觀察市場變化，評估新航線及航網布局，滿足企業商務與國人旅遊需求，增進航網效益。

貨運部分，著眼電商市場的穩定貨量及逐漸增加之清關目的站，將於明年2月起以每二班次開航加拿大多倫多機場，進一步擴大及布局美國以外之北美營業據點，亦將持續視市場狀況評估增班機會，擴大市場占比。

華航進一步指出，台灣位處亞太樞紐，國籍航空均積極布建航網搶攻往來各地的中轉商機。六 航權票價制定需考量航班數、轉機地點與時間、直飛航班競爭及市場淡旺季變化，相較直飛航班，六航權航班在便利性上稍弱，因此定價策略需靈活調整，以配合市場需求及不同客群特性，達到競爭優勢，並以航網角度控管銷售，創造整體航線最大營收。

機票訂價係依據市場競爭態勢、自身產品定位及航線需求訂定，除考量公司營運成本，亦隨時根據市場供需進行動態調整，華航以收益管理及市場狀況為基礎，平衡載客及單位收益，以達收入最大化為最終目標。