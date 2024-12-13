企業生日快樂／華航 串聯航網 競爭力躍進

中華航空（2610）成立65年以來，對安全的堅持絕不妥協，以飛安零事故的信念為經營核心，致力於提供最好的飛航品質和機上服務，讓消費者享受與華航的每一段美好飛行時光，2024年獲利有望寫下史上新高後，2025年策略再調整，客、貨運業績向上躍進，推升新年度營收、獲利穩健成長。

華航在全球航空業界已擁有高度專業形象，華航2025年將串聯全球航網布局，搶攻轉機客商機拉高載客率，擴充機隊靈活布局， 達到客、貨運雙好，推升2025年營收、獲利穩健成長。

現今資訊量爆炸的世代，華航指出，想要讓品牌脫穎而出，必須要更用心去跟消費者溝通，除了產品本身質量好，華航也展開一系列深化品牌印象、涵蓋從企業到消費者端不同溝通，傳遞華航品牌核心價值，打造與時俱進的國際化形象。

華航營運表現受到外界肯定，2024年中華信評發布華航的長期信用評等調升為「twA-」，短期信用評等為「twA-2」。中華信評對於華航客貨運表現帶來強健的營運現金流量與獲利能力大力肯定，更看好華航維持穩健成長動能。

強化樞紐優勢 搶占轉運商機

華航今年再度從600多家國際航空公司脫穎而出，連續九年獲頒「全球五星航空」最佳榮譽，卓越的服務表現，屢受國際大獎肯定；榮獲國際航空乘客體驗協會《APEX》「全球五星航空」最佳榮譽，也獲頒「最佳餐飲服務獎」及「最佳Wi-Fi獎」三大殊榮。

華航小檔案、華航EPS、華航大事紀

迎接疫情後全新的市場需求湧現，華航擘劃機隊汰舊換新，明年迎接全新787機隊，同時持續引進A321neo客機及777F貨機，共有八架新機加入行列；看好國際客運市場穩定成長，載客維持高檔，空運需求暢旺，貨運前景樂觀，華航順應局勢靈活布局，強化樞紐優勢，積極搶占轉運商機，力拚來年客貨運表現雙好。

客運市場布局方面，華航三面向擴大全球航網布局，首先捍衛歐洲直飛一哥地位，明年歐洲布拉格、維也納擴大增班；華航一直是大洋洲紐澳王，爭取歐、美轉機到澳洲大餅；北美也要加密航班，增強北美市場的競爭力。

盯產業鏈脈動 多元調整布局

全球航網大串聯，華航指出，歐洲幅員遼闊，但各國的連結性很高，往來頻繁，華航在歐洲東、西、南、北都有航點，再來就是加密原有航班，搭配華航一直是國內紐澳航班數最多的業者，大洋洲布局原本就有布里斯本、雪梨、墨爾本、奧克蘭，歐洲航點布局有成，全球航網大串聯，來自歐洲轉機到大洋洲的旅客明顯增加；尤其是倫敦在疫後拿到很好的時間帶之後，倫敦轉機到大洋洲的旅客急速攀升。

AI、電商的興起，更為航空貨運帶來全新需求，AI拉動相關半導體及跨境電商空運需求旺，2025年航空貨運市場有望價、量齊揚。

華航強調，華航持續彈性調整航網布局，強化收益管理，積極爭取專案及中長期客製化包機，增攬半導體、冷鏈貨物、發動機及航材等高收益貨源，加強與整合型快遞業者及聯航策略合作，關注市場動態，掌握產業鏈脈動，追求貨運成長最大化。