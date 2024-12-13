充實營運資金 台化擬發行公司債上限120億元
台化今天董事會決議通過發行114年度國內無擔保公司債，發行總額不超過新台幣120億元；台化表示，希望募集長期資金，用以轉投資國內或海外事業、新建擴建、汰舊換新廠房設備、償還債務或充實營運資金。
台塑四寶之一的台塑化昨天也公告，董事會決議發行114年度無擔保公司債，總金額不超過100億元，藉此募集長期資金償還借款、充實營運資金。
台塑四寶日前公布11月營收合計1186.1億元，年減2.5%，但較10月成長7.2%，終止連3月營收下滑。其中台塑、台化、台塑化分別因船期交運及設備定檢結束等因素帶動。
面對中國大陸石化產能過剩，以及淨零減碳大趨勢，台塑集團面臨空前營運挑戰，台塑四寶今天收盤股價跌幅約在1.84%至3.17%之間。
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