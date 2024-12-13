奧斯汀寢飾彰化新廠開幕購物節 推出盛大優惠與豪華抽獎
本土寢飾龍頭品牌奧斯汀寢飾，將於12月14日至12月22日在彰化新廠舉行年度盛事奧斯汀寢飾廠拍購物節。此次購物節不僅提供多樣寢具優惠，還特別結合AUSTIN SLEEP SOLUTION睡眠整合概念館，請資深專業睡眠達人為消費者打造最佳的睡眠體驗。
奧斯汀寢飾舉辦廠拍不忘做公益，13日在廠拍登場前一日的VIP預購會，總裁孫連禧宣布捐出200床棉被給3462地區扶輪公益網。扶輪公益網主委林南菁表示，這200床棉被將由公益網代為捐贈給彰化、台中及南投的弱勢家庭。
成立逾60年的奧斯汀，憑藉百分百台灣製造的高品質、原創花色設計與精細工藝，在全台各地累積超過10萬名會員粉絲，成為台灣寢飾行業的龍頭代表。
孫連禧表示，配合彰化購物節活動，奧斯汀推出豐富的抽獎活動，讓顧客不僅可以享受高品質寢具，更有機會贏取百萬油電車和泰國自由行等大獎。
其中，百萬油電車抽獎：活動主要配合彰化購物節，顧客可參加百萬油電車抽獎，將夢想車輛開回家。泰國機加酒自由行抽獎：單筆消費滿2,000元即可參加抽獎，有機會免費體驗熱帶國度的美好假期。
另外，還有每周抽大獎：活動期間每周抽出超過30萬元的豐富好禮，讓顧客每周都有機會收穫驚喜。
今年活動亮點是AUSTIN SLEEP SOLUTION睡眠整合概念館：專業睡眠達人將為顧客提供專屬的睡眠體驗建議，提供床墊及枕頭的整合建議，幫助您選擇最合適的寢具，提升居家睡眠品質。
奧斯汀作為SNOOPY寢具的授權代理商，推出全新SNOOPY系列。購買SNOOPY兩用被床包組現折1,000元，購買床包三件組現折700元，並贈送SNOOPY限量好禮，讓SNOOPY迷盡情收藏。
公益精品咖啡：購物節期間提供精品咖啡，所有收益將捐贈給弘道老人福利基金會。顧客可一邊享受購物的樂趣，一邊品嚐優質咖啡，並為社會公益盡一份心力。
今年的廠拍優惠盡出，包括滿額禮遇：消費滿3,000元、6,000元、9,000元或2萬元，即可獲得SNOOPY限量贈品，超萌實用禮品一次搜集。
精品區折扣：精品區內商品，包括精品寢具、床墊、枕頭、被子，消費累積滿3,500元立減688元，買愈多折愈多。
促銷優惠區：促銷區消費滿2,500元立減250元，購物越多，折扣越多。還有宅配免運：單筆消費滿8,000元以上享宅配免運服務，讓顧客輕鬆享受優質寢具。
孫連禧說，無法到場的顧客，亦可至奧斯汀官網（www.austinhome.com.tw）及Facebook粉絲專頁參加線上特賣，享受同步優惠活動。
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