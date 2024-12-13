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台灣豬肉明年可望出口新加坡 經典小吃先上桌

中央社／ 台北13日電
新加坡同意台灣生鮮豬肉廠生產豬肉可以輸入至新加坡，駐新加坡副代表吳文齡13日表示，這得益於台灣屠宰場的現代化管理及肉品冷鏈技術的提升。圖／中央社
新加坡同意台灣生鮮豬肉廠生產豬肉可以輸入至新加坡，駐新加坡副代表吳文齡13日表示，這得益於台灣屠宰場的現代化管理及肉品冷鏈技術的提升。圖／中央社

繼菲律賓去年開放台灣生鮮豬肉輸入，農業部今天表示，今年11月29日獲新加坡政府核准輸入，即日到28日先在當地餐廳推出肉燥飯等美食深耕市場，預計明年第1季可望出口新加坡。

原本台灣生鮮豬肉可望提早取得輸入新加坡的許可，因為疫情所致，各國間減少直接往來，延後雙邊政府相關檢疫作業的執行。農業部今天表示，接續菲律賓112年開放台灣生鮮豬肉輸入後，今年11月29日再獲新加坡政府核准，為台灣生鮮豬肉邁向國際市場另一個重要里程碑。

為了扎穩市場經營，農業部表示，12月13日至28日，將攜手新加坡知名餐廳「螃蟹之家（House ofSeafood）」跨域合作，推出「台灣豬肉」美食套餐，包含經典的台灣肉燥飯、香腸及貢丸湯等，抓住新加坡消費者的味蕾，加上當地國際化，也能經營不同國家民眾認識台灣豬肉的美味，深化國際品牌形象。

商研院副院長張皇珍透露此次活動僅是序幕，明年第1季台灣生鮮豬肉將在新加坡正式上市。駐新加坡副代表吳文齡也說，台灣生鮮豬肉有望於明年第1季正式輸銷新加坡。

農業部補充，台灣自2020年成功獲世界動物衛生組織（WOAH）列為口蹄疫非疫區，今年並取得非洲豬瘟非疫國認定，接下來要從豬瘟除名，將可望恢復輸銷日本。

除了生鮮豬肉恢復出口逐步展現成果，農業部統計，調製豬肉於今年1至11月出口新加坡金額達5萬3842美元，較去年同期4萬5365美元成長18.7%，顯示市場需求穩定成長。

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