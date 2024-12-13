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耐摔陶土製作樂器 讓傳統窯業躍升國際大廠

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
回收纖維材運用材料分散技術，使纖維與吸水高分子材料均勻分散，成功開發出紙貓砂。圖／經濟部提供
回收纖維材運用材料分散技術，使纖維與吸水高分子材料均勻分散，成功開發出紙貓砂。圖／經濟部提供

經濟部產業技術司今（13）日舉辦苗栗產業交流分享會，現場展示25項科專技術導入高值陶瓷、粉末冶金、紡織化纖、智慧服務等成功案例，包括以開發耐摔陶土材料並導入AI成功搶佔全球陶的笛春田窯、開發高抗靜電載盤成功打入國內知名半導體封測廠的信紘科技等。

產業技術司司長邱求慧表示，110至112年，技術司共投入超過10億元科專經費，累積協助業者技術導入超過450案，諮詢及輔導廠商超過2000家，總體帶動業者投資近70億元。

經濟部成立的苗創中心運用異質材料混成開發技術，協助天春窯研發耐摔陶土材料，促成業者成功開發耐摔且優美的陶笛，讓超過半世紀的傳統窯業躍升為全球陶笛市場第二大廠商，市占4成以上。

同時，苗創中心協助粉末冶金業者產品，跨域切入電動車Tesla、骨科醫材等領域，今年運用多層複合材料的奈米精密鍍膜，導入半導體應用，協助信紘科技建立鍍膜量產線，也成功開發出高抗靜電載盤，經封測製程實際測試驗證，可延長抗靜電載盤使用壽命達3倍以上，預期增加產值超過6億元以上。

技術司指出，因應淨零需求，苗創中心在地協助日用品大廠嬌聯，導入濾材過濾技術，可將纖維製程所產生的邊角料及廢棄物有效回收，並將回收纖維材運用材料分散技術，使纖維跟吸水高分子材料均勻分散，成功開發出紙貓砂寵物用品。此項新商品成功減碳50噸二氧化碳當量，並同步擴散至日本市場販售取得新商機。

半導體 封測 經濟部

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