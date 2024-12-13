空歡喜一場！ LAWSON澄清台灣商標申請不代表展店計畫

LAWSON（羅森）來台展店的消息恐怕只是空歡喜一場。經《財訊》詢問後，日本LAWSON總部明確表示，目前並無在台灣開設門市的具體計畫。

日前日商LAWSON公司於8月30日向台灣智慧財產局提交了「LAWSON STATION」和「LAWSON」的商標申請，涵蓋其主要銷售商品的類別，這一動作引發了外界對其是否計畫進軍台灣市場的猜測，引起大眾熱議。

然而，《財訊》報導指出，日本LAWSON總部澄清，此次商標註冊只是基於保護品牌權益的常規操作，並非為了展店準備。據表示，LAWSON在各國進行商標登錄屬於標準流程，這次在台灣的申請並不意味著即將進軍台灣市場。