快訊

棒球／傳中職多隊探詢返台打球意願！ 林家正回應了

昔認當小三「什麼都試過」 關之琳突拍片喊：願為錯誤買單

江蕙傳將復出大巨蛋開唱 寬宏藝術證實申請場地

中央社／ 台北13日電
藝人江蕙封麥9年後，首次表演就獻給國慶晚會。圖／台北市政府觀光傳播局提供
藝人江蕙封麥9年後，首次表演就獻給國慶晚會。圖／台北市政府觀光傳播局提供

歌手江蕙傳出明年計畫在台北大巨蛋、高雄巨蛋舉辦演唱會，也傳出將由寬宏藝術主辦，寬宏藝術今天向中央社記者證實，確實有協助申請明年7至12月場地，目前等待申請結果，近期可望有確切消息；至於未來是否有機會主辦演唱會，就看歌手的決定。

江蕙2015年曾舉辦告別演唱會，十幾萬張票全數賣光，當時寬宏藝術正是主辦單位。時隔多年，近期傳出江蕙明年有復出開唱計畫，也傳場地由寬宏藝術申請，寬宏藝術主管今天向中央社記者表示，目前確實申請場地中，台北和高雄都有，但還不確定會是哪個場地，「大小皆有可能」。

寬宏藝術受惠於疫後展演大復甦，今年前3季稅後純益新台幣1.68億元，年增70%，每股純益（EPS）5.1元，獲利與每股純益皆創近5年同期新高；法人指出，寬宏藝術未來若有機會主辦江蕙演唱會，可望大力挹注營運表現。

寬宏藝術表示，去年有認列轉投資的收入，而今年前3季展演本業表現強勁，舉辦多場演唱會、音樂劇與展出，尤其第3季為暑假旺季，各展演節目賣座良好，帶動第3季毛利率達33%。

展望第4季，寬宏藝術說，將舉辦多場演場會與跨年演出，加上舞台劇等，都有助於帶動營收、獲利向上，營運可期。

寬宏藝術 江蕙 演唱會

延伸閱讀

江蕙明年唱大巨蛋？寬宏公布時間了！

誰開演唱會在大巨蛋也能「秒殺」？ 網點名1團體：一人就可以完售

全猜錯！周杰倫第3場大巨蛋來賓是她 全場驚喜「沒有遺憾了」

大巨蛋搶看周杰倫！林志穎父子「私下真實互動」曝 網讚：有禮貌

相關新聞

江蕙傳將復出大巨蛋開唱 寬宏藝術證實申請場地

歌手江蕙傳出明年計畫在台北大巨蛋、高雄巨蛋舉辦演唱會，也傳出將由寬宏藝術主辦，寬宏藝術今天向中央社記者證實，確實有協助申...

星宇航空第7架A350-900交機 張國煒親駕自法國抵台

星宇航空第7架A350-900新機B-58507於昨天交機，由董事長張國煒前往法國土魯斯（Toulouse）接機並親駕返...

影／工研院神助攻多了1個八度 苗栗老窯廠躍升國際陶笛大廠

苗栗縣傳統產業多，在工研院與苗栗產業創新推動中心的協助下，導入25項科專技術，在陶瓷、粉末冶金、紡織化纖、智慧服務大幅提...

10月建照量噴出1.26萬、對撞央行打炒房政策 專家：口袋淺建商小心了

央行9月底推出第七波信用管制措施，全台房市買氣急凍，惟不少建商煞車不及，僅能照步調推案，住商機構觀察內政部數據，全國除農...

星宇第七架 A350-900新機抵台 投入洛杉磯航線

星宇航空指出，12日已正式交機第7架A350-900新機B-58507，由董事長張國煒親自前往法國土魯斯（Toulous...

房子總價2,000萬元內買台北市門牌 這兩區有機會

據聯徵中心住宅貸款統計資訊，今年上半年台北市30歲至50歲青壯年購屋熱區中，最熱門的行政區是內湖區，平均每天成交4戶；若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。