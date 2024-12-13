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星宇航空第7架A350-900交機 張國煒親駕自法國抵台
星宇航空第7架A350-900新機B-58507於昨天交機，由董事長張國煒前往法國土魯斯（Toulouse）接機並親駕返台，於今天上午11時31分抵達桃園機場。空中巴士商用飛機部門總經理Christian Scherer也於交機前1日登上新機，與張國煒針對航空客、貨發展及未來規劃做意見交流。
星宇航空表示，第7架A350-900新機加入後，機隊數共有25架，包括13架321neo、5架330neo、7架350-900。預計這個月及明年第1季將各再交1架A350-900。
星宇航空指出，隨著新機陸續投入營運，北美航線也將陸續增班，12月22日起洛杉磯航線由原每周7班，增至每周10班；自明年3月1日起，西雅圖航線由每周3班，增為每日1班，加上舊金山航線每日飛航，每周將提供24航班直飛北美西岸三大城市。
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