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影／工研院神助攻多了1個八度 苗栗老窯廠躍升國際陶笛大廠

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份天春窯副總吳禹德吹奏多首精彩的陶笛樂曲，展示自家產品的優異品質，打破以往陶笛樂器的音域限制。記者胡蓬生／攝影
頭份天春窯副總吳禹德吹奏多首精彩的陶笛樂曲，展示自家產品的優異品質，打破以往陶笛樂器的音域限制。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣傳統產業多，在工研院與苗栗產業創新推動中心的協助下，導入25項科專技術，在陶瓷、粉末冶金、紡織化纖、智慧服務大幅提升， 讓傳產與科技連結，產品運用愈來愈多元，並打入Tesla電動車供應鏈，生產陶笛的頭份市老窯廠天春窯更躍升為國際陶笛大廠。

經濟部產業技術司上午在三義春田窯舉辦苗栗產業交流分享會，展示各項成功案例，其中天春窯開發出耐摔陶土材料，並導入AI技術，生產的陶笛音域可從2個八度升級為3個八度，可吹奏的歌曲愈來愈多，讓開業超過半世紀的傳統窯業躍升為全球生產陶笛第二大廠，市占率達超過4成。

近兩年苗創中心並協助粉末冶金業者跨域切入電動車Tesla、骨科醫材等領域；今年運用多層複合材料的奈米精密鍍膜，導入半導體應用，協助信紘科技建立鍍膜量產線，成功開發出高抗靜電載盤，經封測製程實際測試，可延長抗靜電載盤使用壽命超過3倍，預期增加產值逾6億元。

因應淨零需求，苗創中心協助在地的日用品大廠嬌聯，導入濾材過濾技術，可將纖維製程產生的邊角料及廢棄物回收，運用材料分散技術，使纖維跟吸水高分子材料均勻分散，開發出紙貓砂寵物用品，新商品也成功減碳50噸CO2e，並同步擴散至日本市場取得新商機。

在智慧農業方面，輔導業者運用快速炭化技術，將農業剩餘材料轉換成生物助劑，應用於草莓栽種，生產量增加1.5倍，農藥使用率減少30%，達到低碳農業目標。

經濟部產業技術司長邱求慧及苗栗副縣長邱俐俐參加成果展；邱求慧指出，經濟部成立苗創中心，將工研院等研發團隊的技術，落地應用於苗栗產業，近3年共投入超過10億科專經費，累計協助業者技術導入超過450案，諮詢及輔導廠商超過2000家，總體帶動業者投資近70億元。

邱俐俐表示，感謝立委陳超明與經濟部協力促成苗創中心設立；苗栗除既有的粉末冶金、陶瓷及紡織化纖產業外，也已逐步與國際接軌，成功爭取大矽谷的核定計畫，後續也將在竹南科學園區與頭份科學園區進行擴編。此外，後龍地區也將推動第一個產業專區，這些成果顯示苗栗正走出傳統框架，以科技為核心、人本為底蘊，朝向創新發展目標邁進。

苗創中心主任、工研院產業服務中心副執行長謝國倫表示，苗創中心持續深耕地方，將實體據點結合產業大聯盟推動平台，活化苗栗產業群聚，促使 在地產業高值化及升級轉型目標。未來產業技術司將持續在苗栗投入資源，透過科專成熟技術帶動產業強化數位AI轉型、淨零排放及創新加值能量，發揮苗栗特殊的地理環境及產業價值，歡迎苗栗的企業洽詢合作。

頭份天春窯開發出耐摔陶土材料，並導入AI技術，生產的陶笛音域可從2個八度升級為3個八度，可吹奏的歌曲愈來愈多。記者胡蓬生／攝影
頭份天春窯開發出耐摔陶土材料，並導入AI技術，生產的陶笛音域可從2個八度升級為3個八度，可吹奏的歌曲愈來愈多。記者胡蓬生／攝影
苗創中心協助日用品大廠嬌聯，導入濾材過濾技術，可將纖維製程產生的邊角料及廢棄物回收，運用材料分散技術，使纖維跟吸水高分子材料均勻分散，開發出紙貓砂寵物用品。記者胡蓬生／攝影
苗創中心協助日用品大廠嬌聯，導入濾材過濾技術，可將纖維製程產生的邊角料及廢棄物回收，運用材料分散技術，使纖維跟吸水高分子材料均勻分散，開發出紙貓砂寵物用品。記者胡蓬生／攝影
經濟部產業技術司長邱求慧( 右起）、苗栗副縣長邱俐俐、三義春田窯創辦人廖增春參加苗栗產業交流分享會，展示各項傳產導入科技的成功案例。記者胡蓬生／攝影
經濟部產業技術司長邱求慧( 右起）、苗栗副縣長邱俐俐、三義春田窯創辦人廖增春參加苗栗產業交流分享會，展示各項傳產導入科技的成功案例。記者胡蓬生／攝影
經濟部產業技術司及工研院今天在三義春田窯舉辦苗栗產業交流分享會，展示各項成功案例。記者胡蓬生／攝影
經濟部產業技術司及工研院今天在三義春田窯舉辦苗栗產業交流分享會，展示各項成功案例。記者胡蓬生／攝影

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