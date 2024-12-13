影／工研院神助攻多了1個八度 苗栗老窯廠躍升國際陶笛大廠
苗栗縣傳統產業多，在工研院與苗栗產業創新推動中心的協助下，導入25項科專技術，在陶瓷、粉末冶金、紡織化纖、智慧服務大幅提升， 讓傳產與科技連結，產品運用愈來愈多元，並打入Tesla電動車供應鏈，生產陶笛的頭份市老窯廠天春窯更躍升為國際陶笛大廠。
經濟部產業技術司上午在三義春田窯舉辦苗栗產業交流分享會，展示各項成功案例，其中天春窯開發出耐摔陶土材料，並導入AI技術，生產的陶笛音域可從2個八度升級為3個八度，可吹奏的歌曲愈來愈多，讓開業超過半世紀的傳統窯業躍升為全球生產陶笛第二大廠，市占率達超過4成。
近兩年苗創中心並協助粉末冶金業者跨域切入電動車Tesla、骨科醫材等領域；今年運用多層複合材料的奈米精密鍍膜，導入半導體應用，協助信紘科技建立鍍膜量產線，成功開發出高抗靜電載盤，經封測製程實際測試，可延長抗靜電載盤使用壽命超過3倍，預期增加產值逾6億元。
因應淨零需求，苗創中心協助在地的日用品大廠嬌聯，導入濾材過濾技術，可將纖維製程產生的邊角料及廢棄物回收，運用材料分散技術，使纖維跟吸水高分子材料均勻分散，開發出紙貓砂寵物用品，新商品也成功減碳50噸CO2e，並同步擴散至日本市場取得新商機。
在智慧農業方面，輔導業者運用快速炭化技術，將農業剩餘材料轉換成生物助劑，應用於草莓栽種，生產量增加1.5倍，農藥使用率減少30%，達到低碳農業目標。
經濟部產業技術司長邱求慧及苗栗副縣長邱俐俐參加成果展；邱求慧指出，經濟部成立苗創中心，將工研院等研發團隊的技術，落地應用於苗栗產業，近3年共投入超過10億科專經費，累計協助業者技術導入超過450案，諮詢及輔導廠商超過2000家，總體帶動業者投資近70億元。
邱俐俐表示，感謝立委陳超明與經濟部協力促成苗創中心設立；苗栗除既有的粉末冶金、陶瓷及紡織化纖產業外，也已逐步與國際接軌，成功爭取大矽谷的核定計畫，後續也將在竹南科學園區與頭份科學園區進行擴編。此外，後龍地區也將推動第一個產業專區，這些成果顯示苗栗正走出傳統框架，以科技為核心、人本為底蘊，朝向創新發展目標邁進。
苗創中心主任、工研院產業服務中心副執行長謝國倫表示，苗創中心持續深耕地方，將實體據點結合產業大聯盟推動平台，活化苗栗產業群聚，促使 在地產業高值化及升級轉型目標。未來產業技術司將持續在苗栗投入資源，透過科專成熟技術帶動產業強化數位AI轉型、淨零排放及創新加值能量，發揮苗栗特殊的地理環境及產業價值，歡迎苗栗的企業洽詢合作。
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