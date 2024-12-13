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10月建照量噴出1.26萬、對撞央行打炒房政策 專家：口袋淺建商小心了

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據內政部最新數據，全國除農舍外住宅類建照核發數量，今年10月達1萬2,628宅，月漲幅與年漲幅分別達3成與1成以上，且該數據也是自2020年以來同期次高。住商機構提供
據內政部最新數據，全國除農舍外住宅類建照核發數量，今年10月達1萬2,628宅，月漲幅與年漲幅分別達3成與1成以上，且該數據也是自2020年以來同期次高。住商機構提供

央行9月底推出第七波信用管制措施，全台房市買氣急凍，惟不少建商煞車不及，僅能照步調推案，住商機構觀察內政部數據，全國除農舍外住宅類建照核發數量，今年10月達1萬2,628宅，月漲幅與年漲幅分別達3成與1成以上，且該數據也是自2020年以來同期次高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，在央行推出各界評為「史上最嚴」之打房政策後的首個月份，建照核准數量卻不減反增，主要原因是建商申照與推案多需提早規劃。

另外賴志昶指出，10月以往為接續928檔期過後的推案旺季，加上自去年下半年新青案帶動一波房市多頭，讓不少業者重押此波年前最後銷售期。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，在政府打房、限貸令與限期開發等壓力下，開發商若缺乏資金較易陷入困境，建議民眾購買預售應注意建商信譽與品牌，而若僅為投資需求而進場，需格外注意市場波動。

央行 建商 房市

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