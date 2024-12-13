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星宇第七架 A350-900新機抵台 投入洛杉磯航線

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
星宇第7架A350-900昨日正式交機，空巴商用飛機部門總經理Christian Scherer（左），特別登上飛機與張國煒（右）進行意見交流。（星宇提供）
星宇第7架A350-900昨日正式交機，空巴商用飛機部門總經理Christian Scherer（左），特別登上飛機與張國煒（右）進行意見交流。（星宇提供）

星宇航空指出，12日已正式交機第7架A350-900新機B-58507，由董事長張國煒親自前往法國土魯斯（Toulouse）接機並親駕返台。空中巴士商用飛機部門總經理Christian Scherer，也特別於交機前一日，親自登上此架新機，與張國煒董事長針對航空客、貨發展及未來規劃做意見交流，新機已於今日上午11:31抵達桃園機場。

星宇航空指出，第7架A350-900新機加入後，星宇航空機隊數共有25架，包括13架321neo、5架330neo、7架350-900。預計本月份及明年第一季將各再交一架A350-900。隨著新機陸續投入營運，北美航線也將陸續增班，12月22日起洛杉磯航線由原每周7班，增至每周10班；自明年3月1日起，西雅圖航線由每周3班，增為每日一班，加上舊金山航線每日飛航，星宇航空每周將提供24航班直飛北美西岸三大城市，為國際旅客帶來更便捷的服務。

張國煒 星宇航空 航線

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