房子總價2,000萬元內買台北市門牌 這兩區有機會

據聯徵中心住宅貸款統計資訊，今年上半年台北市30歲至50歲青壯年購屋熱區中，最熱門的行政區是內湖區，平均每天成交4戶；若觀察銀行鑑估總價，只有文山區與萬華區兩個行政區低於2,000萬元，房價最實惠。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，內湖區擁有內湖科技園區，周邊生活機能發展成熟，科技產業聚落帶來眾多就業機會，持續吸引人才湧入，因此居住需求強勁，上半年就新增744戶青壯年房貸族，居台北市之冠。

陳金萍補充，觀察青壯年於台北市各行政區的購屋坪數發現，台北市蛋黃區與蛋白區在購屋坪數與房價上呈現明顯差異，蛋黃區因地段與交通便利性佳，地價較為昂貴，住宅平均單價也較高，導致購屋坪數多集中在30至35坪

陳金萍指出，蛋白區房價相對親民，在買得起的總價下，讓青壯年族群願意以時間換取居住空間與房價，購屋坪數則多集中於35至40坪左右，讓居住空間、生活品質與價格達到平衡。

進一步觀察銀行鑑估值，北市僅有兩個行政區住宅平均鑑估值低於2,000萬元，其中文山區住宅平均鑑估值約1,951萬元，總價在12行政區中次低。

陳金萍說明，文山區是台北市傳統的文教區，綠覆率高、環境舒適宜居，然而距離台北市核心地區稍遠，也使房價相對親民，建物平均面積約36坪，而相對實惠的購屋總價也吸引不少青壯族群選擇在文山區購屋，上半年新增593戶青壯房貸族，青壯年購屋熱區排名第三。

房價最為實惠的萬華區，銀行鑑價平均每戶鑑估值約1,738萬元。陳金萍指出，萬華區是台北市最早發展的地區，食衣住行各種機能都相當完善，建物型態以公寓為大宗，屋齡普遍較高。