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台塩、福壽攜手合作 展現雙生技中心對寵物健康的極致用心

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
福壽實業協理李曉雯(左)與臺鹽實業生技處長蔡良義(右)，共同推薦專為毛寶貝關節保健打造的首護「寵關鍵」。照片／台鹽提供
福壽實業協理李曉雯(左)與臺鹽實業生技處長蔡良義(右)，共同推薦專為毛寶貝關節保健打造的首護「寵關鍵」。照片／台鹽提供

臺鹽（1737）與福壽（1219）13日攜手舉行聯名記者會，正式宣布福壽旗下品牌艾思柏EXPERT主食罐及「寵關鍵」產品的全新上市計畫。活動現場由福壽協理李曉雯與臺鹽處長蔡良義共同出席，兩大企業的合作，展現了雙生技中心對寵物健康的極致用心。

近年來，寵物食安問題頻頻引發關注，對於家中的毛寶貝，如何確保他們的飲食既安全又健康，是每位飼主最關心的問題。

福壽深刻理解食安的重要性，從根本控管原料品質，與台塩生技合作，將「台塩海洋純水」引入寵物食品製作中，為毛寶貝提供純淨無污染的水源。「台塩海洋純水」來自離岸1560米遠的深層海洋，經過多重淨化過濾，不僅去除了有害物質，還保留純淨天然口感，為貓咪的健康提供雙重保障。

而針對寵物關節健康需求，福壽和臺鹽強強聯手，共同開發出「寵關鍵」，從配方設計到成分選用都一絲不苟。福壽看準台塩生技逾20年膠原蛋白研發實力，結盟台塩跨足寵物食品市場，運用台塩生技的膠原蛋白專利，添加多種營養成分，於2024年末推出「寵關鍵」，為毛孩提供全方位關節保健。

福壽生技與台塩生技的合作，不僅展現對產品品質的嚴格把關，更體現兩大企業對寵物健康的共同使命。聯名新品將於台塩生技直營店、加盟店、佑全藥局及眾多知名寵物店正式上市，為毛孩提供專業、安心的健康解決方案。歡迎消費者至以上通路選購，共同守護毛孩的健康與幸福！

寵物 生技 福壽

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