台中房市2025年預測字「定」 三定齊發房市回歸正常機制

台中市不動產開發公會13日召開「房地產市場回顧與展望」發布會，對於2025年房地產市場預測字選定為「定」，期盼政府政策要穩定，房地產相關產業要堅定，同時必須讓民眾心定，在三定齊發下，迎接靈蛇吐瑞，開創新局。

展望2025年房市走向，台中市不動產開發公會理事長林正雄表示，「價穩量縮」將成2025年房市格局，他也提醒政府，年輕人買房有「壓力三大」，盼新青安政策補貼不要貿然截止。

而2025年支撐房價的五大理由：1.家戶比例剛性需求；2.綠色通膨預期買盤；3.股市利得投入房市；4.房、地供給越來越少；5.對安全住宅的急性需求。

台中市不動產開發公會公布，2024年台中市推案金額預估共推出2萬4,440戶、推案總銷金額5,796.2億元，較2023年全年4825.3億元，增加近千億元，年增20％，總銷金額也來到歷史新高。

根據公會最新統計，台中市今年推案總銷金額年增970.9億元，增幅20%。推案總戶數從去年的2萬1,995戶微幅增加至2萬4,440戶，增幅約11%。

另根據實價登錄統計，2023年台中市11層以上住宅大樓，每坪實登單價平均約48.38萬元，今年則拉升至50.52萬元，漲幅4%；平均總價部分，則是從1,971萬元拉抬至2,096萬元，漲幅約6%，也突破台中有記錄以來最高總價。

林正雄指出，2024年台中整體買賣移轉棟數預估將突破新高、來到5.4萬戶，但是當所有數據都突破10年新高的同時，以買賣移轉棟數來看，數據係反應3年前預售屋的交易量，今年在政府打房政策持續延燒之下，對於2025年房市展望，林正雄認為「價穩量縮」格局已築底。

林正雄指出，基於第4季推案量已逐月減少，國土計畫法、碳費即將上路、目前整體的土地買賣都已經雙位數衰退，大多數建設公司不再積極購買土地，未來市場不如往日樂觀，但也因如此，到2024年底，所有不可控的因素正式落幕，他認為房市將回歸到正常市場機制。

迎接新時代來臨，建築趨勢也開始明確改變，除了後疫情時代的健康宅，互聯網造就的AI趨勢、前瞻性4.0智慧宅將是一個標竿，也因趨勢改變、老屋換新、家戶人口數減少，剛性需求仍是穩健扎根市場，這樣的趨勢並不可擋。

但在政府打房政策影響下，開發業者也會調整推案速度及案量，使得供給量減少。雖然目前購屋族對於短暫金融政策的限縮憂慮，但因剛性需求支撐，未來建築業在銷售這一塊，並不會有太大擔憂。

不過，林正雄仍提出建言：「在任何成熟的已開發國家，金融政策都應該相對嚴謹，即刻溯及既往，會破壞人民對中央銀行政策的信任，我們贊同政府對不動產業的調整與方案，但修正不可以來得又急又沒道理，以第七波信用管制來說，未來三年交屋潮約有3至4萬名購屋族貸款將陷入恐慌，甚至求貸無門、希望政府可以放慢腳步聽取全民聲音。」

至於2025年的推案熱區，林正雄指出，首先將會落在重大建設逐漸完工兌現的水湳經貿園區、南台中的13期重劃區與北屯14期重劃區，在開發商積極搶進下，仍是市場焦點。

另外，成熟的七期則是有百億元大案領銜，周邊包含單元2、單元5也會出現推案效應，至於這幾次土地標售熱門區的機捷特區，也有望再掀起一波推案潮。

林正雄總結目前市場面也提出建言，2025年房市格局築底，但房價上漲也是事實，他認為年輕人買房有「壓力三大」，盼新青安政策補貼不要貿然截止。

第一大則是缺工與營建成本不降、土地成本日益高漲的影響下，房價漲幅與物價通膨的關係成正相關，另外年輕人實質收入並沒有成長，甚至倒退，難以負荷是第二大壓力來源。第三大壓力則是來自目前物價有感上漲，20元、30元滷肉飯的時代已經過去了，生活基本開銷相信所有民眾都有感受到壓力。

因此，林正雄建議，政府的社會住宅政策應擴大與延續，在年輕人剛出社會的5至8年給予居住上的支持。

政府若貿然把新青安停止，林正雄認為會有爆炸性的反彈，因為任何產業都無法做到真正的居住正義，要由政府帶頭補貼年輕人，不論是從利率補貼、貸款年限的延長，別讓年輕人望屋興嘆，開大門走大路才是真正的居住正義。