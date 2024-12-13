泡泡瑪特力抗黃牛！祭三大措施捍衛顧客權益

隨近期潮玩公仔熱潮席捲全台，眾多黃牛及代排亂象叢生，引發真心喜愛商品的粉絲反應。國際潮玩品牌POP MART泡泡瑪特登台一年以來不斷調整精進，並蒐集廣大消費者意見，於近日強化購買規則，包含「實名制」、「線上抽選」及「現場QR code篩選」共三大措施，積極捍衛顧客權益。另外也針對進貨、補貨、現場購物流程及線上社群宣導進行全面優化，盡可能避免任何違規或作弊行為產生，致力為全台娃友創造公平購物體驗。

泡泡瑪特針對新推出的熱門IP款式，根據商品數量祭出三種不同購買規則，期望讓真正喜愛的顧客都有機會入手心儀商品。其中，針對熱門且數量稀少的款式如LABUBU絨毛系列，將採「線上實名制抽選」方式販售，事先於線上以顧客提供的基本資料進行抽選，確保每位消費者僅能購買一次同款商品，讓新加入的娃友都能有機會擁有，也有效杜絕同一團體重複購買。

「線上刮刮樂抽選」則是為熱門但前期商品進貨數量有限的商品所設計，透過官方LINE和FB粉專公布最更新進之商品販售資訊，讓顧客在指定時間參加線上刮刮樂，得獎者可至門市結帳領取，不僅兼具趣味性，也讓每位顧客享有同樣的中獎機會。

對於熱賣且進貨量充足的商品，則採用「現場QR Code篩選」，顧客須至門市現場掃描指定QR Code進行購買資格判定，系統將篩選出三個月內重複購買或抽選未結帳的消費者，避免重複購買的情況發生，讓其他消費者也有機會購買到商品。

為有效防堵黃牛，泡泡瑪特針對所有商品皆採不定期補貨，確保不同時段進店的消費者都有公平購買心儀商品的機會，避免引來不肖代排業者提前守株待兔。此外，品牌在進貨過程中實施高度保密措施，以西門町旗艦店為例，從進貨貨車到店下貨開始，全程皆以黑布覆蓋，防止偷拍資訊外流並杜絕黃牛代排行為，展現品牌對公平購物環境的堅持與承諾。

另於熱門品項販售當日，現場則特別聘請專業保全維持秩序，並針對店內購物隊伍進行分流，確保購物流程順暢及安全，帶給顧客最高品質的購物體驗。同時，泡泡瑪特也持續強化內部同仁訓練，無論是內勤或是門市同仁皆須遵守嚴格規範，杜絕內部不當行為。

泡泡瑪特表示，品牌始終將顧客權益視為首要考量，並秉持公平公正的原則，積極根據各方回饋不斷優化購買流程，盡力貼近每一位顧客的期待，也希望傳遞正確收藏觀念，作為一種興趣的培養，收藏應是愉悅的過程，承載著對美好事物的熱愛與分享，而非沉重的負擔，並且誠摯呼籲粉絲以理性和平的方式體驗潮玩文化，切勿做出任何衝動行為。

泡泡瑪特亦透過官方社群平台與店內告示牌，向顧客宣導正確購物方式，包含禁止暴力捏盒與秤盒行為，保障每位顧客的權益，也將堅持執行實名制購買等重要措施，減少因黃牛行為而產生的矛盾，同時也歡迎消費者協助舉報任何在門市發生的違規行為，避免同仁因忙碌作業而無暇顧及的死角，共同致力打造更好的潮玩購買環境。